Potpuni obrat: Što smo uživali u suncu, uživali smo. Stižu višednevno jugo, povremena kiša i zatopljenje

Dosadašnji tijek listopada pokazao nam je "jesen kakva je nekad bila" - šarenilo vremenskih prilika, izmjene hladnih i toplih razdoblja, sunčanih i kišnih dana.

Jučer su najviše dnevne temperature zraka u zemlji zabilježene uz obalu i na otocima. Najtopliji je bio Hvar s izmjerenih 22,4 °C, tik iza njega Dubrovnik – Gorica s 22,3 °C, dok je Šibenik dosegnuo 20,7 °C. Više od 20 stupnjeva izmjereno je i u Pločama, Kninu, Komiži, Makarskoj, Senju i Splitu, dok je Zadar (Puntamika) s 19,9 °C zaključio popis najtoplijih točaka.

Sinoptička situacija u novom tjednu bitno će se promijeniti. Još samo danas ostaje "po starom" uz dosta sunca, hladno jutro i relativno topao dan. Međutim već od utorka stižu jugo, oblaci, zatopljenje, potom i kiša.

Danas će biti djelomično sunčano i suho. Noću tiho ili burin, danju slab jugozapadnjak, na otvorenom će zapuhati slabo jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka od 0 do 6°C u Dalmatinskoj zagori, od 8 do 13°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

U utorak u početku može biti kraćim sunčanih razdoblja, osobito na jugo, no tijekom dana jače naoblačenje proširit će se sa sjevernog Jadrana na veći dio Dalmacije. Povremeno će biti uglavnom slabe kiše, više na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji gdje može biti i većih količina. Zapuhat će jugo koje će biti umjereno do jako. Jutarnje temperature u porastu, najviše dnevne bez veće promjene.

U srijedu još u noći oblačno s kišom, danju će biti oblačno, ali uz dosta suhog vremena. Puhat će umjereno jugo i levant. Od jutra još malo toplije.

Od četvrtka do kraja tjedna umjereno do znatno oblačno. Dok će u četvrtak kiša biti rijetka, od kraja petka i u dane vikenda ponovno će biti češća. U četvrtak umjereno jugo i levant, u petak jako jugo. Jugo u subotu biti nešto slabije, a u nedjelju ponovno jače.

Bit će toplo za dio godine.