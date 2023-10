POTPUNI KRAH KUNE Za tri mjeseca zauvijek će nestati s polica, ništa od produljenja!

Kune su još žive. Barem na papiru i na policama trgovina. Neki bi rado da tako i ostane, najmanje još godinu dana. Jer s eurom se, i devet mjeseci od uvođenja, ne snalaze svi najbolje, piše RTL.

Ankica Babić iz Zagreba kaže iskreno: 'Mi se nećemo moć snalaziti, bolje da ostanu kune i onda si možemo preračunavati. Ovako će biti jako teško, ja sam za to da ostanu.'

Ivan Dobrinković se s time ne slaže. 'Smatram da je bolje da su cijene samo u eurima da se ljudi lakše naviknu na valutu koju koristimo. Smatram da je godinu dana dovoljna prilagodba za takvo nešto.'

Slavica Kralj priznaje da i ona ima problema s valutama: 'Meni je to još uvijek problem, i dalje preračunavam u kune.'

Manje od tri mjeseca preostalo je do kraja obveze trgovaca da cijene iskazuju dvojno u kunama i u eurima. Udruge potrošača žele da tako ostane i iduće godine. Sutra će to i službeno zatražiti od premijera.

Ana Knežević, predsjednica 'Udruge potrošača', kaže: 'Razgovarala sam s ljudima iz Ministarstva gospodarstva i svi argumenti su na našoj strani, odnosno na strani potrošača. To ih ništa ne košta, samo treba izmijeniti Zakon i odrediti primjenu još jednu godinu, a puno bi pomoglo ljudima.'

Sve je veći pritisak na vladajuće. Da kuna živi s eurom i u idućoj godini, žele i zastupnici MOST-a koji su u saborsku proceduru već uputili izmjene zakona.

Zastupnica Marija Selak Raspudić (MOST) kaže: 'Cijena u kunama je toliko mala da je povećalom morate tražiti i to u trenutku dok je dvojno iskazivanje cijena i dalje nužno.'

Trgovci, s druge strane poručuju da dvojno iskazivanje cijena nije samo pisanje dviju valuta na etiketi proizvoda te da to uključuje i brojne pozadinske procese.

Marija Slovjak iz Udruga trgovine i logistike kaže: 'Od dvostrukog praćenja promjene cijena, dvostrukog obračuna platnih lista djelatnika, dvostrukog iskazivanja cijene u oglasima, katalozima i drugim oblicima promocije... Dakle - dvostruko više posla. Važno je napomenuti da veliki broj trgovaca preračunava cijene 'ručno', što uzima nebrojeno radnih sati.'

Mirko Budimir, potpredsjednik izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca udruge trgovina, komentira: 'Nema potrebe da se više pokazuje dvojno, imali smo dovoljno vremena da se naviknemo na euro.'

Potrošačke udruge strahuju da bi ukidanje dvojnog iskazivanja moglo dovesti do novih poskupljenja, što trgovci odbacuju.

Budimir nastavlja: 'Ti strahovi, koji se javljaju da će cijene ići gore , to su bezrazložni strahovi. Cijene neće ići gore, drugi su parametri zbog kojih cijene idu gore ili dolje. To su proizvodni troškovi, režijski troškovi, rast plaća - samo to može utjecati na rast cijena, a drugo ništa.'

U Vladi, čini se, za prijedlog udruga nemaju sluha. Od izvora bliskih Ministarstvu financija doznajemo da nisu skloni mijenjati zakon i odstupati od preporuka Europske komisije da se dvojne cijene drže najviše godinu dana. Pa će se svi, koji dosad nisu, morati saživjeti s eurima.