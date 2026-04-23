Potpisan mega-dogovor koji mijenja sve: Dogovorene nove željezničke rute iz Ploča prema BiH i EU

Luka Ploče d.d., ENNA Logic, JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo te Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj potpisali su danas u Pločama Memorandum o uspostavi zajedničkih željezničkih koridora „Ploče - Šamac“ i „Ploče - Zvornik“, kao otvorena logistička platforma koja omogućava uključivanje željezničkih operatera i logističkih partnera, pod jednakim i transparentnim uvjetima. Cilj potpisivanja Memoranduma je uspostava okvira za razvoj i implementaciju zajedničkog logističkog proizvoda: željezničkog koridora „Ploče - Centralna i istočna Europa“, zasnovanog na koordiniranom operativnom djelovanju, usklađenom komercijalnom pristupu te unaprjeđenju kvalitete usluge.

Potpisnici Memoranduma odlučili su zajednički nastupiti na tržištu zbog potrebe jačanja konkurentnosti željezničkog transporta na ovom pravcu, uzimajući pri tome u obzir pad transportnih volumena te gubitak tržišnog udjela u odnosu na alternativne pravce i druge oblike prijevoza. Suradnja partnera obuhvatit će razvoj jedinstvene tržišne ponude, usklađivanje voznih redova i kapaciteta, razmjenu operativnih informacija te koordinirani nastup prema ključnim klijentima. Poseban naglasak stavljen je na promociju koridora kao konkurentnog i pouzdanog logističkog rješenja za regionalno i srednjoeuropsko tržište.

Važan iskorak

Ovaj Memorandum predstavlja važan iskorak u jačanju prometne i logističke povezanosti na koridoru Vc, jednom od ključnih pravaca koji Luku Ploče povezuje s Bosnom i Hercegovinom i tržištima srednje i istočne Europe. Koridor Vc međunarodni je prometni pravac koji povezuje Budimpeštu, istočnu Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Luku Ploče, čineći Ploče ključnom jadranskom izlaznom točkom za robne tokove iz unutrašnjosti regije prema europskim i globalnim tržištima. Dodatno jačanje željezničke povezanosti i koordinacije operatera na ovom pravcu može doprinijeti većem obujmu robnih tokova, boljoj iskorištenosti postojećih kapaciteta i stvaranju učinkovitijeg intermodalnog transportnog lanca.

„Suradnja s Bosnom i Hercegovinom od temeljne je važnosti za Luku Ploče, ne samo zbog geografskog položaja i obujma trgovinske razmjene, već i zbog činjenice da Luka Ploče predstavlja glavni i najpouzdaniji pomorski izlaz Bosne i Hercegovine prema globalnim tržištima. Upravo je zato ovaj Memorandum dodatni iskorak u jačanju postojećih odnosa i stvaranju još učinkovitijeg logističkog pravca za gospodarstvo cijele regije“, istaknuo je Hrvoje Livaja, predsjednik Uprave Luke Ploče.

Predsjednica Uprave Enna Logic, Ana Soldo navela je kako je riječ o važnom koraku prema jačanju intermodalnih i željezničkih rješenja u regiji te dodatnom povezivanju Luke Ploče s tržištima srednje Europe kroz pouzdan i održiv transportni lanac.

„Za Željeznice FBiH ovaj Memorandum predstavlja strateški iskorak u modernizaciji transporta. Naš cilj je da privredi ponudimo integriranu uslugu koja briše administrativne barijere i omogućava brži protok roba od Jadranskog mora prema unutrašnjosti Europe“, rekao je Mirza Hadžibegić, v.d. predsjednika uprave -generalnog direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.

Direktor Željeznica Republike Srpske a.d., Dragan Zelenković naglasio je kako koridori „Ploče - Šamac“ i „Ploče - Zvornik“ imaju značajan potencijal za rast robnih tokova, povećanje učinkovitosti prijevoza te jačanje regionalne prometne povezanosti.

Potpisivanjem ovog Memoranduma potvrđena je zajednička spremnost partnera na dugoročnu suradnju s ciljem jačanja konkurentnosti željezničkog prijevoza, razvoja luke Ploče kao ključne ulazno-izlazne točke regije te stvaranja novih gospodarskih prilika za sve uključene strane. U širem smislu, uspostava zajedničke logističke platforme na pravcu Ploče – unutrašnjost regije pokazuje koliko je snažna koordinacija između luka, željezničkih operatera i logističkih partnera važna za budućnost europskih transportnih koridora. Upravo takvi modeli suradnje mogu pridonijeti boljoj povezanosti Jadrana s europskim zaleđem, jačanju regionalne konkurentnosti te stvaranju modernih logističkih rješenja koja odgovaraju potrebama suvremenog gospodarstva.