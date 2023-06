POTEZ KOJI JE SVE IZNENADIO Danijela Martinović i njezin partner izmjenjivali nježne poljupce pred svima

Danijela Martinović održala je promociju svoje nove knjige "Tuširanje duše" na jednom imanju u blizini Zagreba, a najveća podrška bio joj je njen novi partner, policijski inspektor Josip Plavić koji se nije odvajao od nje.

Danijela i Josip pred fotografima su izmjenjivali poljupce i nježnosti, a osmijehe s lica nisu skidali. Ona je za tu prigodu obukla romantičnu cvjetnu haljinu golih ramena, dok se on odlučio za kombinaciju crnih hlača i košulje, a pogled je sakrio iza sunčanih naočala, piše Dnevnik.hr.

Osim Josipa, na Danijelinu promociju stigla su i brojna poznata domaća lica, među kojima su bili Marija Borić, Bojan Jambrošić, Sanja Doležal, Lea Deklava i brojni drugi.

Danijela je nedavno u pričama na svom Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u društvu prijatelja i Josipa, koji ju je nježno grlio oko struka, a pritom je pokazao i svoje isklesano tijelo i mišiće te top-formu kojom se može pohvaliti.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Danijela Martinović (@danijelamartinovicofficial)

Da je Josip osvojio njezino srce, Danijela je otkrila prije nekoliko mjeseci, a u razgovoru za IN magazin ispričala je i čime ju je to osvojio.

''To je nekako zaista neobična priča cijela bila. Meni su prije godinu dana na internetu ukrali identitet. Ja sam kontaktirala svoju odvjetnicu jer sam se prvi put susrela s takvim iskustvom i rekla sam: 'Pogledaj, molim te, što se s tim radi.' Ona je rekla: 'Danijela, mi to moramo prijaviti.' Ona je to prijavila i moj slučaj je došao Josipu na stol i eto. Ja vjerujem da se sve događa u pravo vrijeme. Stvarno je poseban, drugačiji, njegov pogled na život. Recimo, kako se ponaša prema ljudima, to nikad nisam stvarno vidjela ili vrlo rijetko, prema običnim ljudima. Ljubazan je, susretljiv, poseban je... Ja sam se sad zbunila, ja ne znam o tome pričati...'' rekla je zaljubljena Danijela.

Osim što radi kao inspektor, Josip je i dio benda Izvan zakona, u kojem svira gitaru, pjeva prateće vokale i uglazbljuje tekstove koje piše njegova kolegica kriminalistica.

Danijela iza sebe ima dugogodišnju vezu s Petrom Grašom i brak s Markom Perkovićem Thompsonom. I iza Josipa je jedan brak, u kojem je dobio kćer, a s bivšom je suprugom u dobrim odnosima.