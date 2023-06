Posvojitelj djeteta iz Konga ispričao o agoniji: "To je nehumano mjesto"

Zoran Subošić, jedan od hrvatskih posvojitelja djeteta iz DR Konga, koji je završio u zatvoru u Zambiji zbog optužbi za pokušaj trgovine djecom i njihovo iskorištavanje, gostujući na HRT-u u emisiji Nedjeljom u dva nakon oslobođenja i povratka u Hrvatsku, rekao je kako im je njihov odvjetnik sugerirao da je moguće da se radilo o pokušaju iznude.

- Naš odvjetnik Gideon je dobro rekao - da je to pokušaj iznude koji je krenuo u krivom smjeru - mi smo završili u tom groznom zatvoru, koje je baš nehumano mjesto. Kombinacija koncentracijskog logora i vojne kasarne - rekao je upitan o tome kako je cijeli slučaj krenuo.

Dodao je kako su im neki ljudi tumačili da su ljudi iz Imigracije smatrali da će uplašiti u zatvoru i da će tražiti novac od njih.

- Ne znam je li to istina. Mi smo čamili u zatvoru 30 dana bez optužnice, tek kad smo preko odvjetnika potegnuli žalbu, u tom trenutku Imigracija diže optužnicu – rekao je Subošić.

U intervjuu Aleksandru Stankoviću Subošić je govorio kako su se uopće odlučili posvojiti dijete iz Afrike, zašto su išli na sud u Zlataru, koliko je to sve koštalo i je li cijeli postupak bio čist.

Rekao je i kako su stupili u kontakt s biološkom majkom njihova posvojena djeteta, te da dijete može u svakom trenutku saznati tko su mu biološki roditelji jer je to zavedeno u sudskom spisu na sudu u Zlataru, iako u samim presudama, o čemu je Jutarnji pisao, to ne stoji.

Opisavši cijeli postupak koji su prošli u Hrvatskoj, nakon kojeg su postali podobni za posvojenje, a sve to trajalo je osam mjeseci, Subošić je rekao kako je shvatio da ih u Hrvatskoj pripremaju za posvojenje teško posvojivog djeteta, te da budući da ima 50 godina nema toliko vremena za čekanje.

- Onda je Azra (supruga op.a) negdje s nekim razgovarala i dobila informaciju da je moguće posvojiti dijete iz Afrike. Tada smo shvatili da postoje mnoga usvojena djeca i da naši prijatelji znaju neke posvojitelje djece iz Afrike. Azra je dobila kontakt od posvojitelja i tada smo u razgovoru s njima shvatili da je postupak legalan – tumačio je Subošić.

Posvojitelj je otkrio kako je izgledao boravak u zatvoru te je komentirao uvjete boravka.

- U zatvoru ste svi braća i sestre. Ne postoje razlike, nema boje kože, nema socijalnog statusa. Od bijelaca smo bili samo nas četvero na muškom dijelu i naše supruge u ženskom. Tamo su ljudi koji su po 6,7, 17 godina u zatvoru zbog ubojstava, krađe i ako nemate novac za odvjetnika, ne piše vam se dobro, rekao je.

- To me podsjetilo na vojsku, bio sam u vojsci godinu dana i 8 mjeseci nisam bio doma. To je zatvoren blok unutar zatvora. Bilo nam je dozvoljeno da se prošećemo. U tom bloku je 140 ljudi od kojih je stotinjak u toj prostoriji gdje vas zaključaju od 5 popodne do 6 ujutro. To je prostorija veličine 100 kvadrata gdje je 100 ljudi. Ima li smo poseban tretman, bili smo u tom nekom višem rangu zato jer nismo bili osuđeni. Živite isto kao i ti ljudi, otkrio je.

Subošić je komentirao svjedočenje Ivana Pernara tijekom suđenja, rekao je kako im njegov dolazak nije bio jasan.

- Mi se nismo imali previše vremena baviti s njim. Ne poznajem tog čovjeka. Znam da je bio u saboru i da ima svoje sljedbenike. Bilo nam je čudno, naš odvjetnik nas je pitao tko je on, otkrio je.

- Njega su prihvatili kao svjedoka i to je bilo to. On za taj slučaj nije imao ništa relevantno za reći, zaključio je.

Kazao je kako je hrvatska diplomacija bila prisutna te im pomogla oko dostave lijekova.

- Moram reći da nam je hrvatska diplomacija organizirala lijekove. To je bilo u smislu dostave. Sve troškove mi smo snosili sami. Bilo je osoba koje su nam pomogle jer tamo imate određeni broj naših državlljana, rekao je.

- Troškove smještaja, jamčevine, imigracijske dozvole smo plaćali sami, dodao je.

Više pročitajte ovdje.