"Postoji sumnja da nisu poduzete sve mjere za izbjegavanje sudara". Božinović otkrio nove detalje o tragediji kod Splita

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je nakon sjednice Vlade istragu teške pomorske nesreće koja se dogodila u akvatoriju između Šolte i Brača, a u kojoj su život izgubile četiri osobe.

Božinović je potvrdio da je u vezi s nesrećom uhićena jedna osoba te da dosad utvrđene okolnosti upućuju na sumnju u propuste tijekom upravljanja katamaranom.

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“Postoji sumnja u kršenje propisa”

“Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara. U tom smislu došlo je do kršenja propisa vezanih uz sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt četiri osobe”, rekao je Božinović.

Na pitanje je li uhićeni muškarac prvi časnik katamarana, ministar nije izravno potvrdio identitet osobe. Ipak, kazao je da, prema njegovim informacijama, kapetan u trenutku nesreće nije upravljao plovilom.

“Mislim da kapetan tada nije upravljao katamaranom, a prvi časnik je osoba koja može preuzeti upravljanje brodom i zamijeniti kapetana”, dodao je Božinović.

Uhićen 33-godišnji hrvatski državljanin

Policija je ranije objavila da je, nakon višednevne istrage, uhićen 33-godišnji hrvatski državljanin kojeg se povezuje s jednom od najtežih pomorskih nesreća posljednjih godina na Jadranu.

Nad njim se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, odnosno ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Mediji navode da je riječ o prvom časniku katamarana.

Katamaran plovio na liniji Split – Hvar

Podsjetimo, nesreća se dogodila 14. lipnja oko 11:40 sati, kada je u akvatoriju između Šolte i Brača došlo do sudara putničkog katamarana na liniji Split – Hvar i jedrilice na kojoj se nalazilo osam čeških državljana.

U nesreći su poginule četiri osobe s jedrilice, dok se na katamaranu nalazilo više od 120 putnika i sedam članova posade.

Nakon sudara pokrenuta je opsežna potraga. Ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli potonulu jedrilicu i tijelo posljednje žrtve.

Istraga o svim okolnostima ove tragične pomorske nesreće se nastavlja.