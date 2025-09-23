Postani stanar Tehnološkog parka Split: Otvoren trajni Javni poziv za dodjelu u zakup i korištenje preostalih uredskih jedinica

Tehnološki park Split otvorio je trajni Javni poziv za dodjelu u zakup i korištenje preostalih uredskih jedinica. Prijave su počele 22. rujna u 12:00 sati i traju do popunjenja kapaciteta.

Poziv je namijenjen:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poduzetnicima početnicima do 5 godina starosti čija je djelatnost vezana uz inovativna rješenja, usluge i tehnologije. Zakup i korištenje uredskih prostora uključuje neograničen pristup internetu zgrade (LAN i Wi-Fi), korištenje dvorane za sastanke i zajedničke čajne kuhinje, programsku podršku u procesu inkubacije, informiranje o mogućnostima financiranja, pristup seminarima i edukacijama o poduzetništvu te mogućnost rada u laboratorijima TPS-a.

čija je djelatnost vezana uz inovativna rješenja, usluge i tehnologije. Zakup i korištenje uredskih prostora uključuje neograničen pristup internetu zgrade (LAN i Wi-Fi), korištenje dvorane za sastanke i zajedničke čajne kuhinje, programsku podršku u procesu inkubacije, informiranje o mogućnostima financiranja, pristup seminarima i edukacijama o poduzetništvu te mogućnost rada u laboratorijima TPS-a. Mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju u području visokih tehnologija ili s njima povezanim intelektualnim uslugama podrške. Zakup i korištenje uredskih prostora uključuje korištenje internetske usluge (LAN i Wi-Fi), dvorane za sastanke do 2 sata dnevno te zajedničke čajne kuhinje.

Na web stranici Tehnološkog parka Split dostupna je dokumentacija s detaljno opisanim načinom prijave na trajni Javni poziv.

Prijave se zaprimaju od 22. rujna u 12:00 sati. Iskoristite priliku i postanite dio najmodernijeg poslovnog okruženja u regiji!