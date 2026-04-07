„Posljednji viking“ na „Mistu za film“

U srijedu, 8. travnja 2026., u Rodilištu kulture (Sinj, Petrovac 2), u sklopu SKUP-ova programa Misto za film, prikazuje se nova crna komedija Thomasa Andersa Jensena – Posljednji Viking (Den sidste viking, 2025.). Projekcija počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.

Stilski prepoznatljiv po kombinaciji crnog humora, apsurda i emocionalnog obola, danski Oscarom nagrađeni redatelj i scenarist Anders Thomas Jensen vraća se s filmom koji je već pobrao pohvale publike i kritike, a premijerno je prikazan na 82. Venecijanskom filmskom festivalu.

Radnja filma prati Ankera, koji nakon dugogodišnje zatvorske kazne zbog pljačke dolazi svom mentalno bolesnom bratu Manfredu, kojeg je zadužio da sakrije veliku količinu ukradenog novca. Problem je u tome što se Manfred ne sjeća gdje je točno zakopao novac prije 14 godina. Braća se bacaju u potragu dok im istu otežavaju Manfredove iluzije i neočekivana usputna ekipa…

Film koji je skupio pozitivne kritike na festivalu u Veneciji te uloga koja je Madsu Mikkelsenu donijela nominaciju na europskim Oscarima - Posljednji viking je crna komedija u prepoznatljivom danskom izričaju.

Program Misto za film u 2026. godini sufinancira se sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Grada Sinja. Dio je SKUP-ova godišnjeg programa ‘Kultura u zaleđu’ koji se financira iz sredstava podrške Zaklade ‘Kultura nova’.