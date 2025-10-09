Posljednji ispraćaj Marija Boke u subotu: Planinarska zajednica tuguje za trojicom stradalih u lavini u Sloveniji

Cijelu planinarsku zajednicu u Hrvatskoj potresla je vijest o tragediji koja se dogodila u Sloveniji, gdje su u lavini smrtno stradala braća Andrija i Roko Kovačev iz Kaštela te Marijo Boko, dugogodišnji član Hrvatskog planinarskog društva Mosor iz Splita.

Iz HPD Mosor poručuju kako je vijest o pogibiji njihova člana primljena s dubokom tugom i nevjericom. U emotivnoj objavi oprostili su se od Marija kojeg opisuju kao osobu izuzetnog duha, nesebičnog rada i velike ljubavi prema planinama.

"Naš Marijo, momak toplog duha koji se učlanio u Društvo prije nekoliko godina. Odmah je završio opću planinarsku školu i postao aktivnim radom, te djelima postao punokrvni Mosoraš. Bio je duša svake zabave, svakog izleta, sve nas je odmah osvojio svojim smijehom, empatijom i vedrinom. On je bio momak kojem ništa nije bio problem. Kad bi trebalo prenositi materijal na radnim akcijama za obnovu Doma na Mosoru, njegov kombi je vozio non-stop", stoji u oproštajnoj poruci njegovih Mosoraša.

Marijo Boko posebno je volio zimske uspone i zahtjevne visokogorske ture, a svoje slobodno vrijeme redovito je posvećivao planinarskoj edukaciji i usavršavanju. Bio je čest gost planinarskih domova, posebno kuće Lugarnica na Mosoru, gdje je često dežurao i pomagao u održavanju objekta.

Osim što je bio strastveni planinar, Boko je bio i veliki humanitarac. Njegova angažiranost i spremnost da pomogne prepoznata je u brojnim akcijama, a prijatelji iz društva ističu kako bi o njemu mogli napisati knjigu prepunu lijepih i dragocjenih uspomena.

"Nedostajat ćeš nam na izletima i druženjima. Ništa neće moći zamijeniti tvoj osmijeh i zezanciju. Bit ćeš uvijek u našim mislima. Zauvijek ćeš nam biti u srcu. Vole te tvoji Mosoraši", poručili su.

Posljednji ispraćaj Marija Boke bit će održan u subotu, 11. listopada 2025. godine u 15:00 sati na mjesnom groblju sv. Jure u Ogorju Gornjem, dok će se sućut moći izraziti na Lovrincu od 13:00 do 13:30 sati.