Posljednja putopisna predavanja Jurice Galića Juke ove godine: „Otok Smrti“ stiže u Split i Primošten

U prosincu publiku očekuju posljednja dva putopisna predavanja Jurice Galića Juke u 2025. godini, a ujedno i posljednje koje će ovaj poznati hrvatski putopisac održati u Splitu sve do zime 2026. Galić najavljuje kratku pauzu pa je riječ o događajima koje ljubitelji putovanja svakako ne bi trebali propustiti.

Split

Ponedjeljak, 8. prosinca u 18:00

Gradska knjižnica Marka Marulića, Ulica slobode 2

Predavanje: Otok Smrti (Indonezija)

Riječ je o jednom od njegovih najzapaženijih tematskih predavanja u posljednjih 12 godina putovanja. Iako Indonezija mnogima znači bajkovite plaže, vulkane i raskošnu tropsku prirodu, Galić donosi sasvim drugačiju, sirovu i fascinantnu priču. Tijekom mjesec dana provedenih 2025. na Sumatri, Sulawesiju i Javi prešao je 2.832 kilometra zahtjevnog terena i dokumentirao 25 destinacija i događaja.

Središnje teme predavanja uključuju dramatični festival bikova Pacu Jawi i kulturu naroda Mentavai na Sumatri, zatim impresivne pogrebne obrede Tana Toraja na Sulawesiju te zagonetni prapovijesni lokalitet Gunung Padang na Javi. Uz to, Galić prikazuje priče o vulkanima, orangutanima, tradicionalnim zajednicama te mnogim manje poznatim aspektima indonezijske svakodnevice.

O autoru

Jurica Galić Juka (1976.) hrvatski je putopisac, reportažni fotograf i svjetski putnik iz Splita. Od 2016. godine stalni je suradnik nacionalnog časopisa Meridijani, a radove su mu objavljivali i brojni drugi putnički magazini i novine, poput: The Guardian, National Geographic, Place2Go, Adriatic Travel i Travel Magazin. Dugogodišnji je član Fotokluba Split. U fotografiji je osvojio više od stotinu svjetskih i nacionalnih nagrada, a samostalno je izlagao 15 puta (od čega 6 puta izborom umjetničkih vijeća).

Dvaput je izlagao i izvan Hrvatske (Njemačka i Turska). Dobitnik je i životnog priznanja „Tošo Dabac“ (2024.) za cjelokupni dosadašnji rad i djelovanje na području fotografije. Njegova fotografska specijalnost je putopisna i dokumentarna fotografija, a omiljene teme su portreti, ulica, pejzaži i žurnalizam. Osim fotografiranja i pisanja, s jednakom strašću snima i dokumentarne filmove. Za svoja putovanja kaže da su mu poslanje, a ne puko prevaljivanje kilometara. Ljubitelj je povijesti te se amaterski bavi etnologijom, antropologijom i proučavanjem drevnih kultura i civilizacija.

Primošten

Utorak, 9. prosinca u 17:30

Narodna knjižnica i čitaonica „Dr. Ante Starčević“, Ulica sv. Josipa 7

Predavanje: Otok Smrti (Indonezija)

Publika u oba grada imat će priliku uroniti u jedno od najsnažnijih putopisnih iskustava autora, a ujedno i posljednje koje će održati prije duže stanke.