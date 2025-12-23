Posljednja izbacivanja, neočekivani odabiri i preokret na kraju: Koga farmeri vode na romantična putovanja?

Na farmama je stigao trenutak istine – vrijeme je za posljednje odluke prije romantičnih putovanja. Neodlučnost, emocije i iznenađenja obilježit će dan u kojem farmeri moraju poslušati srce, ali i razum.

Tomislav će biti neobično miran dok će ga Viki, Seida i Nina nestrpljivo čekati. Josip E. lomit će se do zadnje sekunde. Iako su mu sve tri dame prirasle srcu, odluka mora pasti. Suze, zagrljaji, ali i povrijeđen ego – sve to donijet će izbacivanje uz more.

Najmlađi farmer Dejan, iako uvjeren da na njegovu imanju nema dubokih emocija, morao je birati – Dora ili Miljana, što će presuditi?

U Baranji je Josip Đ. svoje dame do posljednje sekunde držao u napetosti.

„Srce mi lupa, ruke mi se znoje, nervozna sam“, priznat će Ksenija, no povratka više nema.

No najnapetije će biti kod Roberta. Tri snažne žene, iskrena pisma, sumnje i direktna pitanja najsramežljivijeg farmera dovest će do finalne odluke koja će mnoge iznenaditi.

„Jesi li ovdje zbog promocije ili osjećaš nešto prema meni?“ upitat će iskreno jednu od njih, ne bi li mu još malo olakšala odluku.

A kad svi pomisle da je stresu došao kraj i da je na redu samo uživanje, jednog će farmera nazvati njegova odabranica i poručiti mu da je ipak odustala od romantičnog putovanja i prilike za ljubav.

Ima li drugu opciju? 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.