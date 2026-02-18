Posljedica potresa? Na Biokovu se dogodila golema kamena lavina, odron zatrpao stazu

Velika kamena lavina dogodila se u srijedu ujutro iznad mjesta Gradac, na predjelu Šapašnik. Radi se o biokovskom vrhu visokom 920 metara iznad mora i koji dominira iznad starog sela Zaostrog.

Kako su nam potvrdili planinari iz Planinarskog društva Adrion, kamena lavina bila je vrlo intenzivna. Pretpostavlja se da je lavina posljedica iznimno dugotrajnog kišnog razdoblja koje traje od Božića, a lavini je mogao doprinijeti i jučerašnji potres s epicentrom kod Livna, koji se prilično osjetio i na ovom području.

Nekoliko stotina metara

Odlomio se dio litice ispod grebena što je posljedično imalo kamenu lavinu u dužini od nekoliko stotina metara.

Kako nam kažu stanovnici Zaostroga, radi se o području između posljednjih kuća iznad Gradca, na području Grme, u pravcu Šapašnika.

Nesigurne litice

Upravo područjem zahvaćenom lavinom prolazi planinarska staza, a o lavini su izvijestili iz Planinarskog društva Grabovica iz Ploča. Ovo je društvo zbog lavina odgodilo planirani izlet.

"Danas ujutro dogodio se veliki odron na stazi prema Prosiku podno Šapašnika. Zbog kiša i potresa, litice Biokova postale su nesigurne. Dok se situacija ne smiri, preporučujemo svim planinarima da pripaze na sigurnost", poručili su planinari iz Ploča.