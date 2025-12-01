Poslije 23 godine veze, hrvatska influencerica i suprug očekuju prvo dijete

Hrvatska influencerica Lidija Lešić na društvenim mrežama objavila je najljepšu moguću vijest.

Naime, ona i partner Kazimir Lešić čekaju svoje prvo dijete nakon 23 godine veze.

''Novi otkucaj srca. Novo poglavlje. Hvala ti, Gospodine'', napisala je na Instagramu uz presladak video u kojem je pokazala trudnički trbuh.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lidija Lešić (@lidijalesic)

U komentarima nisu prestale stizati čestitke, piše Dnevnik.hr.

''Ljuuuuudi, ako sam se negdje do kosti naježila, to je sad. Čestitkeeeeeee'', ''Predivne vijesti! Čestitke i sretno'', ''Omg, preeeesretna zbog vas, ljudi!!!! Čestitke! Stiže najveća ljubav ikadaaaaa!'', ''Ajmeeeee koja divna vijest. Čestitam od srca, draga Lidija!!! Neka je uz Božji blagoslov'', ''Diiiiiivno!! Čestitam od srca!'', ''Čestitam, najdraži moji'', samo su neki od brojnih komentara.