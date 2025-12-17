Poskupljuje odvoz smeća u Kaštelima. Evo koje cijene očekuju Kaštelane u idućoj godini

Na posljednjoj sjednici kaštelanskog Gradskog vijeća, koja se sastojala od 45 točki, vijećnici su izglasali prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Kaštela. Od siječnja 2026. godine usluga odvoza smeća poskupljuje za 20 posto do 30 posto što je i potvrđeno izglasavanjem.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tako će se Kaštelanima računi za odvoz smeća povećati za 20 posto odnosno 3.80 eura. Za ne kućanstva minimalna javna usluga povećava se za 87.50 eura te tome pridodati popust od 90 posto što je u konačnici 8.70 eura ili 34 posto. Osnovne komunalne djelatnosti koje pruža ZELENO I MODRO, d.o.o. obuhvaćaju održavanje javnih površina, čišćenja javnih i prometnih površina i održavanje nerazvrstanih cesta.

Tijekom Aktualnog sata vijećnik Goran Samardžić potegnuo je pitanje odvoza miješanog komunalnog otpada u Radunu i Rudinama koje se od pojave odvoza bio otpada, odvozi jednom tjedno.

"Ovom prilikom htio bih postaviti pitanje o odvozu smeća u Radunu i Rudinama jer pošto usluga poskupljuje, građane zanima hoće li se vratiti odvoz smeća dva puta tjedno ili ostaje jednom tjedno."

Direktor tvrtke ''Zeleno i modro'' Alen Lučić pojasnio je kako će se odvoz smeća u ljetnim mjesecima, tijekom turističke sezone, u 6., 7. i 8. mjesecu odvoziti dva puta tjedno.

"Iako smo grad koji ima najveću stopu odvajanja otpada u Županiji, ipak smo shvatili kako naši gosti ne odvajaju otpad iako to čine u svojim zemljama. Tako ćemo praksu odvoza miješanog komunalnog otpada vratiti na staro, dva puta tjedno, a reciklabilni otpad ostaje jednom tjedno, odnosno dva puta mjesečno, plastika i papir. Iznajmljivači imaju mogućnost odvoza miješanog komunalnog otpada i subotom, ali se za tu uslugu moraju posebno zapisati'', kazao je Lučić.

Poskupljenje je obrazložio povećanjem troškova na koje se ne može utjecati kao na zbrinjavanje otpada, trošak plaća i trošak goriva. Tvrtka ''Zeleno i modro'' ima 103 zaposlena djelatnika, od kojih je 16 zaposleno u administraciji, a svi ostali su na terenu. Prilikom izrade cijene razmatralo se o budućim troškovima jer odlagalište Karepovac se uskoro zatvara te je potrebno pronaći alternativne deponije.