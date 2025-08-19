Poskok ugrizao dječaka, bio je na respiratoru. "Roditelji prvo mislili da je pao"

Sedmogodišnjeg dječaka, stranog državljanina, ugrizla je zmija otrovnica na jednoj od plaža u Istri te su ga nakon pružene liječničke pomoći u pulskoj bolnici i primljenog protuotrova hitno prebacili u Rijeku. Sve se to odvijalo na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza kada su šokirani roditelji dovezli dijete u bolovima.

Isprva su liječnicima kazali da je vjerojatno dijete palo i udarilo se. Ali istina je bila puno gora.

- Oko 1 ujutro dijete je zaprimljeno u našu bolnicu, a roditelji su isprva smatrali da je dijete nekako palo toga dana. Pregledom djeteta i noge, zapravo stopala desne noge, naši dežurni liječnici odmah su vidjeli nekoliko sumnjivih ugriza. Posumnjali su na zmiju otrovnicu, odnosno na poskoka. Tada su se roditelji sjetili da je dijete nekoliko sati ranije, točnije 7-8 sati ranije na plaži zavrištalo u jednom trenutku, ali se kasnije dječak nastavio igrati i roditelji su smatrali da je sve u redu. Čak je nakon mora otišao spavati - ispričao je ravnatelj pulske bolnice Andrej Angelini.Nakon što se dijete probudilo, shvatili su da nešto nije u redu i odjurili su prema pulskoj bolnici. Dijete je ugrizla zmija između drugog i trećeg prsta desnog stopala. Je li u pitanju jedna zmija ili više, za sada nije poznato.

- Otrov poskoka postupno prolazi kroz tijelo. Dijete je na plaži zavrištalo oko 16 sati, kako su naveli roditelji, ali se ubrzo nastavilo normalno igrati. Nakon što je djetetu u noći otekla noga uplašeni roditelji potražili su pomoć kod nas. Mališan je imao 2-3 ugrizne rane. Odmah smo ga stavili na mehaničku ventilaciju i dali serum te je nakon stabilizacije helikopterom prebačeno u Rijeku. Čuo sam se u utorak ujutro s liječnikom iz Rijeke i danas je stanje puno bolje - rekao je na kraju ravnatelj pulske bolnice.