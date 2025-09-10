Posjetitelj iz druge galaksije iznenadio znanstvenike: "Ovo je jedinstvena prilika"

Potpuna pomrčina Mjeseca koja je bila vidljiva prekjučer poslužila je dvojici astronoma amatera, Michaelu Jägeru i Geraldu Rhemannu, da u tamnom nebu Namibije usmjere teleskope prema – međuzvjezdanom gostu. Riječ je o kometu 3I/ATLAS (C/2025 N1, A11pl3Z), trećem potvrđenom objektu koji nam je pristigao izvan Sunčevog sustava.

Na njihovim fotografijama, objavljenima na SpaceWeather Gallery, vidi se zelenkasta koma široka oko dvije lučne minute, dok je rep kometa, koji je u ranijim snimanjima izgledao jedva pola lučne minute, sada znatno izraženiji.

Zašto je koma zelena?

Kod "domaćih" kometa Sunčevog sustava zelenu boju obično uzrokuje diatomni ugljik (C₂) koji pod utjecajem Sunčevog UV zračenja fluorescira na valnoj duljini od 518 nanometara. No, spektroskopska mjerenja 3I/ATLAS-a pokazala su ozbiljan manjak ugljika, pa se njegova koma ne može objasniti klasičnim emisijama C₂.

Kako prenosi Sky & Telescope i SpaceWeather.com, znanstvenici pretpostavljaju da drugi plinovi ili neobični sastav prašine mogu oponašati karakterističnu zelenu svjetlost. To je posebno intrigantno jer komet ne potječe iz našeg sustava, pa bi mogao nositi kemijski potpis sasvim drugačijeg planetarnog sustava.

Treći međuzvjezdani posjetitelj

3I/ATLAS je tek treći potvrđeni međuzvjezdani objekt nakon ʻOumuamue (1I/2017 U1) i 2I/Borisova . Za razliku od tipičnih eliptičnih putanja kometa, 3I/ATLAS slijedi hiperboličnu stazu s vrlo visokom ekscentričnošću. Njegov put kroz Sunčev sustav gotovo je pravocrtan; samo blizina Sunca uzrokuje blago zakrivljenje putanje.

Kako naglašava NASA JPL Horizons, to znači da je 3I/ATLAS tek prolaznik – nakon što prođe perihel, napustit će Sunčev sustav i nastaviti svoj put među zvijezdama.

Vrijedna prilika za znanost

Zbog neobičnog sastava i boje, 3I/ATLAS daje astronomima jedinstvenu priliku za istraživanje razlika između materijala iz našeg i drugih zvjezdanih sustava. Istraživači iz ESA-e i NASA-e već planiraju koordinirana promatranja kako bi se što preciznije odredio spektar plinova i čestica prašine koje emitira ovaj komet.

Kako piše Space.com, upravo ovakvi prolaznici otvaraju prozor u kemijsku raznolikost svemira: oni su poruke iz drugih zvjezdanih kolijevki.