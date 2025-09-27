Posjetili smo splitsku peškariju, evo kako znati je li riba doista svježa

Danas smo obišli splitsku peškariju, omiljeno mjesto svih ljubitelja mora i mediteranske kuhinje. U živahnom jutarnjem ritmu, dok se trgovci natječu tko će glasnije ponuditi svoju robu, a kupci traže ono najbolje, izdvojili smo nekoliko ključnih savjeta kako prepoznati svježu i najkvalitetniju ribu.

Prilikom kupnje ribe na peškariji najlakše ju je „pročitati“ kroz njezine oči. One su prvi pokazatelj svježine – trebale bi biti bistre, žive i ispupčene. Ako su mutne ili povučene unutra, to je znak da je riba već dulje izvan mora.

Sljedeće na što treba obratiti pažnju jesu škrge. Kod friške ribe one su jarko crvene ili ružičaste, dok smeđe, suhe ili blijede škrge jasno govore da je ulov već predugo na ledu.

I sama koža i ljuske puno otkrivaju. Riba dobre kvalitete ima vlažnu, sjajnu površinu i ljuske koje se čvrsto drže uz tijelo. Kada se lagano pritisne prstom, meso bi se trebalo odmah vratiti u prvotni oblik – bez tragova udubljenja.

Nezaobilazan je i miris. Svježa riba miriše na more, svježe i čisto. Ako se osjeti neugodan, kiselkast ili amonijakalni miris, najbolje je odustati od kupnje.

Još jedan detalj koji se često zanemaruje je trbuh. Kod friške ribe on je zategnut i čvrst, nikako napuhan ili mekan.

Na današnjem obilasku uvjerili smo se da na peškariji itekako vrijedi stara ribarska izreka: riba je najbolja onda kada izgleda kao da je još živa.