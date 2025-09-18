Posjetili smo najveću vojnu vježbu u Hrvatskoj posljednjih sedam godina: Od prvog borbenog djelovanja Rafalea do demonstracije vojnih dronova

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja jučer je održana središnja demonstracija vježbe Borbena moć 25, najveće združene vojne vježbe Oružanih snaga Republike Hrvatske u posljednjih sedam godina.

Prikazane su sposobnosti Hrvatske vojske razvijene kroz proces modernizacije, uvježbavanja i integracije novonabavljenih borbenih sustava. Dio tih sustava ovom je prilikom prvi put javno prikazan u okviru borbenog djelovanja. Vježba se izvodila bojevim streljivom po stvarnim ciljevima, čime je jasno prikazana visoka razina spremnosti i učinkovitosti Hrvatske vojske te njezina sposobnost obrane teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prvi put prikazano borbeno djelovanje Rafala i FPV dronova

Prvi put je prikazano borbeno djelovanje višenamjenskih borbenih aviona Rafale po ciljevima na zemlji, prikazane su sposobnosti besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar, helikoptera Kiowa Warrior OH-58D s Hydra raketama te FPV dronova. Uz njih, u vježbi su djelovala i borbena oklopna vozila Patria naoružana topom 30 mm, borbena vozila pješaštva Bradley, samohodne haubice, tenkovi i druga moćna sredstva.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u obraćanju pripadnicima Hrvatske vojske poručio je: “Čestitam pripadnicima Hrvatske vojske na uzorno i vrhunski izvedenoj vježbi. Izgledalo je besprijekorno”. Istaknuo je snagu pripadnika Hrvatske vojske te istaknuo: “Bez ljudi nema Hrvatske vojske, a bez Hrvatske vojske ne bi bilo moderne hrvatske države”.

Anušić: Opremanje i modernizacija naših Oružanih snaga neće stati, već se nastavlja

Tom prigodom ministar Anušić čestitao je pripadnicima Hrvatske vojske na uspješno odrađenoj vježbi i izrazio zadovoljstvo prikazanim vrhunskim sposobnostima Hrvatske vojske: “Ono što smo danas imali prilike vidjeti na Slunju je zaista impresivno, prvi put smo mogli vidjeti borbeno djelovanje Rafalea i borbeno djelovanje FPV dronova. Čestitam pripadnicima Hrvatske vojske, ovi mladići i djevojke danas su ponovno pokazali kako su vrhunski uvježbani i motivirani za izvršavanje svih zadaća”.

Također, ministar je naglasio intenciju Vlade Republike Hrvatske da i dalje ulaže znatna sredstva u obranu te poručio: “Želim naglasiti kako opremanje i modernizacija naših Oružanih snaga neće stati, već se nastavlja. Ova Vlada ima i političku volju i obvezu dalje opremati i osnaživati naše Oružane snage. Cilj je i dalje osigurati Oružanim snagama kvalitetnu opremu i ujedno ih opremiti s najmodernijom zapadnom tehnologijom, obnoviti infrastrukturu te prvenstveno i dalje povećati materijalna prava pripadnika Hrvatske vojske”.

General Kundid: Najveća vrijednost ove vježbe je prikaz vrhunskih sposobnosti OSRH

Govoreći o današnjoj vježbi, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid izrazio je zadovoljstvo uspješnom provedbom vježbe Borbena moć te istaknuo: “Čestitam svim sudionicima vježbe, bila je zaista briljantna. Cilj ove vježbe bila je provjera borbene spremnosti Oružanih snaga za provedbu svoje temeljne zadaće, a to je obrana domovine”.

Također, naglasio je kako je najveća vrijednost ove vježbe prikaz sposobnosti Oružanih snaga, njihova uvježbanost, opremljenost i spremnost.

Vježba se provodi od 12. do 19. rujna 2025. u kopnenoj i zračnoj domeni poligona kod Slunja te na pomorskom vojnom poligonu Žirje, a današnji prikaz 17. rujna predstavljao je vrhunac sveobuhvatnog procesa vojnog planiranja i uvježbavanja, kojim se potvrđuje sposobnost Oružanih snaga Republike Hrvatske za provedbu združenih operacija u sve četiri domene – kopnenoj, zračnoj, pomorskoj i cyber.

Vježba Borbena moć 25 još jednom je potvrdila visoku razinu obučenosti, interoperabilnosti i spremnosti Hrvatske vojske te pokazala da je ulaganje u modernizaciju i razvoj novih sposobnosti temelj snažnog odvraćanja i sigurnosti Republike Hrvatske.

Završnom prikazu vježbe nazočili su predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović, izaslanik predsjednika Vlade RH potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić koji su se prigodno obratili pripadnicima Hrvatske vojske te potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik Ante Deur i brojni drugi visoki uzvanici.