Posebna večer: Svi je znaju s TV ekrana, ali Ana Uršula Najev sada pokazuje i svoj glazbeni talent

Anu Uršulu Najev publika najviše pamti po ulogama u hit domaćim serijama, no zanosna Splićanka ne skriva koliko uživa u svojoj najnovijoj ulozi - nove domaće glazbene zvijezde!

U to će se zagrebačka publika moći uvjeriti već u četvrtak, 12. veljače 2026., u 20 sati u Satiričkom kazalištu Kerempuh, gdje će se održati koncert "Najljepše pjesme hrvatskih diva Tereze, Gabi, Josipe, Radojke, Meri...". U središtu ove nostalgične glazbene priče nalazi se upravo Uršula Najev u pratnji benda Black Coffee - jednog od najdugovječnijih i najcjenjenijih domaćih jazz sastava, majstora odlične atmosfere i savršenih suputnika njenom vokalu koji prenosi duboke emocije.

"Jako sam uzbuđena povodom koncerta u Kerempuhu. Kao glumici, kazališne daske su mi ipak najdraža pozornica, a u kombinaciji s ovim divnim repertoarom, sigurna sam da nas čeka večer za pamćenje. Kroz bezvremenske pjesme slavimo bezvremenske žene koje su ostavile neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi i kulturi, ali i ono najvažnije – slavimo ljubav kao najsnažniju pokretačku silu", poručuje talentirana i svestrana Ana Uršula čija scenska pojava baš nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Koncertna večer u jednom od najpopularnijih domaćih kazališta održava se u čast najljepšim pjesmama hrvatskih glazbenih diva – Tereze Kesovije, Gabi Novak, Josipe Lisac, Radojke Šverko, Meri Cetinić i drugih - ženama koje nisu samo imena, nego institucije. Njihove pjesme bile su i ostale zvučni zapis ljubavi, gubitaka, nade i snage, a danas ponovno oživljavaju u novom, intimnijem glazbenom ruhu. Zagrebačka večer u Kerempuhu zamišljena je kao emotivno putovanje kroz najljepše trenutke domaće glazbene baštine, posvećeno ženama čiji su glasovi obilježili desetljeća. Svaka pjesma oživjet će uspomene, a istovremeno potpuno osvojiti svojom svježinom - kako bi se naše dive mogle uvjeriti da njihove pjesme i dalje odzvanjaju kroz novu generaciju izvođača.

Iza svake od ovih žena stoji priča o upornosti i snazi – ne samo na pozornici, nego i u životu. Tereza, Gabi, Josipa, Radojka i Meri prošle su kroz vlastite oluje, boreći se s izazovima karijere, privatnog života i vremena u kojem su stvarale, a opet su ostale vjerne sebi i svojoj umjetnosti. Ana Uršula Najev predstavlja novu generaciju koja nastavlja tu nit snage i strasti svojih prethodnica, interpretirajući njihove pjesme s poštovanjem, ali i vlastitim identitetom kojim im unosi neki novi život.

Projekt "Najljepše pjesme hrvatskih diva Tereze, Gabi, Josipe, Radojke, Meri..." razvijao se tiho, ali snažno, a publika ga je prepoznala već pri prvim susretima. Premijerno je izveden prošlog rujna na splitskom kazališnom festivalu Teatar uz more, gdje je već prvom rasprodanom večeri izazvao snažan emotivni odjek, a zatim su uslijedile još dvije rasprodane večeri. Zagrebački koncert u Kerempuhu ujedno označava i službeni početak istoimene turneje koja se nastavlja kroz veljaču i ožujak prema sljedećem rasporedu:

19. 2. u 20 sati – Lora, Split

28. 2. u 20 sati – HNK Šibenik

7. 3. u 20 sati – Apfel Arena, Makarska

26. 3. u 20 sati – HKD na Sušaku, Rijeka.

Svoje ulaznice osigurajte na vrijeme na portalu mojekarte.hr i uživajte u večeri koja spaja prošlost i budućnost hrvatske glazbe - sa ženama koje su gradile glazbenu povijest i Anom Uršulom Najev koja tu priču prenosi dalje novom energijom.