Posebna regulacija prometa u Noći muzeja u Zrinsko-frankopanskoj ulici

U Noći muzeja, u petak, 30. siječnja 2026. godine od 16 sati do ponoć (00:00 sata), u ulici Zrinsko-frankopanskoj ispred Arheološkog muzeja u Splitu bit će na snazi posebna regulacija prometa zbog organiziranog autobusnog prijevoza koji će voziti između Arheološkog muzeja u Splitu i arheološkog lokaliteta Salona.

Moli se građane da ne parkiraju na označenim parkirnim mjestima ispred Arheološkog muzeja u Splitu, kako bi se osigurala nesmetana usluga autobusnog prijevoza i garantirala sigurnost prilikom zaustavljanja autobusa.

Podsjećamo, za posjetitelje je osiguran besplatan prijevoz između Arheološkog muzeja u Splitu i arheološkog lokaliteta Salona s polascima prema sljedećem rasporedu:

Polasci iz Splita (ispred Arheološkog muzeja u Splitu): u 17:00 h, 19:00 h i 20:30 h.

Polasci iz Solina (autobusna stanica Starine): u 18:30 h, 20:00 h, 22:00 h i 23:00 h

Detalje programa Noći muzeja u Arheološkom muzeju u Splitu i na arheološkom lokalitetu Salona možete pronaći na web stranici Arheološkog muzeja u Splitu te na društvenim mrežama Muzeja.