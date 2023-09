POSEBNA OBLJETNICA NAJSJAJNIJE FESTIVALSKE ZVIJEZDE U REGIJI Najavljen datum jubilarnog izdanja festivala i početak prodaje ulaznica...

Veliki rođendan hrvatskog glazbenog diva! Festival ULTRA Europe sprema se za posebno slavlje kojim će zaokružiti nevjerojatnih prvih deset godina. Pustolovina je ovo kojoj se, kroz godine, pridružilo više od 1 300 000 posjetitelja kao i najveće glazbene superzvijezde i ikone svjetske elektroničke scene. Ovo posebno jubilarno izdanje održat će se od 12. do 14. srpnja 2024. godine u splitskom Parku mladeži, nakon čega kreće Destination ULTRA Europe, glazbeno putovanje koje vodi na čarobni Brač, Hvar i Vis. Organizatori najavljuju početak prodaje najpovoljnijih festivalskih early bird ulaznica po cijeni od samo 89€, u ograničenoj količini. Prodaja kreće 10. listopada, točno u 10 sati i 10 minuta!

"Nobody parties like ULTRA Europe!"

U deset godina puno se toga promijenilo. Festival je započeo kao dvodnevno događanje na Poljudu, koje je privuklo posjetitelje iz 70 država svijeta, a danas je ULTRA Europe veliki svjetski brend koji traje 7 dana, odvija se u 4 grada i na 10 pozornica. Predvodnik inauguracijskog izdanja festivala bio je Avicii, jedna od najtraženijih zvijezda u to vrijeme, a svojim je dolaskom potvrdio da vjeruje u veliki potencijal ovog festivala, koji je narednih godina postao vodeći svjetski destinacijski festival. Od tranzitnog grada, Split je postao nezaobilazna turistička destinacija, a Vlada RH proglasila je festival strateški važnim projektom zbog njegovih pozitivnih multiplikativnih efekata na hrvatsko gospodarstvo i promociju Hrvatske kao turističkog odredišta. Festival je odigrao ključnu ulogu u promicanju i uspostavljanju Hrvatske, Dalmacije i Splita kao globalne destinacije, posebno za mlade od 18 do 35 godina. Preko 1 300 000 gostiju iz cijelog svijeta, iz više od 150 zemalja svijeta, došlo je u Hrvatsku kako bi bili dijelom festivala od 2013. godine, generirajući tako preko 2 200 000 noćenja. Uz to, tijekom posljednjih 10 godina generirano je više od 1 milijarde eura dodatnih potrošnje u Hrvatskoj, kao rezultat potrošnje gostiju koji su sudjelovali na jedom od devet festivalskih izdanja.

ULTRA Europe se u samo 9 godina uspjela popeti na visoko drugo mjesto prema brojkama posjetitelja i ostalim festivalskim sadržajima unutar velike ULTRA Worldwide obitelji, što znači da je ispred gradova domaćina kao što su Tokyo, Hong Kong, Shangai, Sao Paolo, Johanesburg, Singapur, Abu Dhabi i Lima. Ono po čemu se ULTRA Europe razlikuje od svih drugih festivala na svijetu je način na koji povezuje glazbu i destinacije. Destination ULTRA Europe vodi na put od Splita do Brača, Hvara i Visa, a gosti nakon festivala rado otputuju i u Dubrovnik, do slapova Krke te Plitvičkih jezera, mjesta koja su u službenoj anketi odabrali kao ona koja se svakako trebaju posjetiti. U Hrvatskoj se u prosjeku zadržavaju gotovo sedam dana, a slike i uspomene nose sa sobom na sve krajeve svijeta čime Hrvatska dobiva promociju koja je teško mjerljiva bilo kakvim brojkama.

"Od prvog smo dana istinski vjerovali da će ovaj projekt biti uspješan i posebno smo zahvalni svima onima koji su od početka dijelili to uvjerenje s nama, koji nas i dalje motiviraju da svake godine budemo još bolji i da nastavimo razvijati festival ULTRA Europe koji je po brojnim faktorima jedinstven na ovim prostorima. Split je otvorio svoja vrata i svoja srca milijunima posjetitelja, pokazao kako je to biti pravi domaćin raznim kulturama i nacijama. Za nevjerojatni uspjeh ove glazbene priče ključna je sinergija cijele naše obitelji, građana Splita, nadležnih tijela i institucija, svih naših partnera, posjetitelja i izvođača. Festival je već postigao odlične rezultate, ali čvrsto vjerujem da postoji još mnogo više potencijala za rast i njegov ukupni utjecaj na grad Split, Dalmaciju i Hrvatsku. Ostvarili smo 65% našeg potencijala pa će tako naša budućnost biti usmjerena na postizanje još većih i još boljih rezultata", izjavio je Joe Bašić, ispred organizacije festivala ULTRA Europe te je dodao: "Deseto izdanje bit će dostojno obilježavanja ovakvog jubileja. Spremamo pravi vatromet emocija i sigurni smo da je ispred nas novo i vrlo uzbudljivo poglavlje. Bit će ovo najspektakularnije izdanje do sad, prepuno trenutaka koji se pamte zauvijek".

Osim datuma rođendanskog susreta pod zvjezdanim nebom Splita, grada koji je pod zaštitom UNESCO-a i koji se prometnuo u jednog od najboljeg festivalskog domaćina na svijetu, organizatori su najavili i prve informacije vezane uz prodaju ulaznica. Naime, 10. listopada, točno u 10 sati i 10 minuta, započinje prodaja ograničenog kontingenta early bird regionalnih ulaznica, po najpovoljnijim cijenama – trodnevne GA ulaznice po cijeni od 89 €, trodnevne VIP ulaznice po cijeni od 289 € te fan pit ulaznice po cijeni od 139 €. Ulaznice će se moći osigurati putem sustava Entrio, a nakon što se proda ovaj posebni kontingent, u prodaju kreće ulaznice po višim cijenama.

Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu te Instagram profilu.

RASPORED DOGAĐANJA DESTINATION ULTRA 2024:

12-14. srpnja – ULTRA Europe, stadion Park mladeži, Split

srpnja – Regatta Party, 585 Club, Bol, Brač srpnja – ULTRA Beach, Carpe Diem Beach Club, Pakleni otoci, Hvar srpnja – RESISTANCE Hvar, Carpe Diem Beach Club, Pakleni otoci, Hvar srpnja – RESISTANCE VIS, tvrđava Fort George, Vis

O ULTRA WORLDWIDE™

ULTRA WORLDWIDE™ je međunarodni brend vodećeg svjetskog događanja elektroničke glazbe, ULTRA Music Festivala®. Brend ULTRA osnovao je 1997. godine izvršni producent, predsjednik i CEO Russell Faibisch koji je počeo organizirati glazbena događanja u južnoj Floridi što je dovelo do organiziranja prvog izdanja ULTRA Music Festivala 1999. godine na pješčanoj plaži u Miamiju.

S jedinstvenom i kreativnom vizijom te organskim rastom temeljenim na iskrenoj ljubavi prema glazbi, izvođačima i obožavateljima, brendovi ULTRA i ULTRA Worldwide™ predstavljaju ne samo najveći i najuspješniji svjetski neovisni brend festivala elektroničke glazbe, već i festival koji se održava u najviše zemalja svijeta. Organizatori bez prestanka nastavljaju prenositi iskustva najpoznatijeg festivala iz Miamija u sve veći broj destinacija te Ultranautima diljem svijeta.

U posljednjih 20 godina tisuće svjetskih DJ-a, producenata i bendova oduševljavali su obožavatelje svojim sjajnim nastupima uživo na festivalima ULTRA u Argentini, Australiji, Baliju, Brazilu, Čileu, Hrvatskoj, Ibizi, Japanu, Koreji, Singapuru, Južnoj Africi te naravno u Miamiju, kao i na događanjima ROAD TO ULTRA u Boliviji, Čileu, Kolumbiji, Japanu, Koreji, Makau, Paragvaju, Peruu, Filipinima, Puerto Ricu, Tajvanu, Tajlandu i u SAD-u. Svako novo globalno izdanje temelji se na istom uspješnom receptu koji je do posljednjeg detalja usavršen tijekom posljednjih 20 godina u Miamiju, a koji kombinira nastupe brojnih talenata elektroničke glazbe s najnaprednijom festivalskom produkcijom na svijetu.

ULTRA brendovi su prvi uveli revolucionarni online prijenos uživo, “ULTRA LIVE” (s više od 650 milijuna prijenosa uživo i pogledanih snimaka setova s festivala ULTRA Miami, počevši od 2013. godine) i audio prijenosom putem platforme „UMF RADIO“ (povezane s FM Radijem u više od 62 zemlje s dosegom od 22 milijuna slušatelja tjedno). Također, suradnja UMF FILMS s FINAL KID zaslužna je za neke od vizualno najdojmljivijih festivalskih video uradaka koji ostavljaju, uključujući i dokumentarni film naziva CAN U FEEL IT™ u kojem je prikazana sva čarolija dance glazbe.