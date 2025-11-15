Posebna nagrada "LUČA" 2025. dodijeljena Željanu Rakeli

Na 28. Međunarodnom festivalu turističkog filma ITF'CRO 2025, koji okuplja autore iz više od 130 zemalja svijeta, posebna nagrada "LUČA" dodijeljena je Željanu Rakeli iz BMW Moto Kluba Dalmacija.

Nagrada se dodjeljuje za izniman sportski, kulturološki i humanitarni doprinos te za promociju hrvatskog turizma i prepoznatljivog hrvatskog brenda u svijetu.

Ovogodišnji festival zabilježio je rekordan odaziv – prijavljena su 423 turistička promotivna filma iz 135 zemalja sa svih kontinenata. U službenu selekciju uvrštena su 142 filma iz 38 zemalja, dok je međunarodni žiri nagradio ukupno 31 autora i producenta iz 15 zemalja.

Među nagrađenim državama nalaze se Australija, Bosna i Hercegovina, Kina, Crna Gora, Hrvatska, Indija, Italija, Maroko, Meksiko, Filipini, Slovačka, Srbija, Švicarska, Španjolska, Tunis i Turska.

Nagrada "LUČA" tradicionalno se dodjeljuje pojedincima koji se svojom humanošću, senzibilitetom prema djeci i ranjivim skupinama te predanim radom ističu u promicanju humanosti i kulturnog turizma Hrvatske u svijetu.