Portal upozorio na predugo čekanje zemalja Zapadnog Balkana

Portal 'Europe right now' analizirao je političku situaciju u zemljama Zapadnog Balkana koje žele pristupiti Europskoj uniji. Koliko dugo biste bili voljni čekati da biste bili primljeni u klub - pita se analitičar tog portala, i navodi kako neke zemlje, poput Sjeverne Makedonije, čekaju gotovo dvadeset godina da se pridruže Europskoj uniji. Zadnji put kada je neka zemlja postala članicom EU-a bilo je prije deset godina, kada je Hrvatska postala članicom 2013. godine.

S obzirom na tu činjenicu, ankete pokazuju da svake godine sve manje ljudi u državama kandidatima vjeruje da bi pridruživanje Europskoj uniji bilo korisno za njihovu zemlju. Prema anketi 'Balkanskog Barometra' 2023. godine, a koju je naručilo Regionalno vijeće za suradnju, podrška članstvu u EU-u u regiji sada iznosi 59 posto. To je 3 posto manje nego 2021. godine. Obzirom na tempo pristupnih postupaka, s vremenom to može koštati EU potencijalnih novih članova, navodi Europe right now.

Pristupanje EU-u trebao bi biti jasan postupak koji postavlja iste standarde za sve strane koje žele pristupiti bloku. Uzmite Sjevernu Makedoniju kao primjer: čak su promijenili ime svoje zemlje da bi dalje napredovali u procesu postajanja članicom EU-a, ali još uvijek čekaju datum za početak pristupnih pregovora. Srbiju na tom putu zaustavlja rješavanje pitanja Kosova kao uvjet. Prema rezultatima ankete Eurobarometra iz proljeća 2023. godine, samo 31 posto građana Srbije kaže da bi članstvo u EU-u bilo dobra stvar; 36 posto smatra da ne bi bilo ni dobro ni loše, dok 32 posto smatra da bi bilo loše. 61 posto ne vjeruje EU-u kao instituciji u usporedbi s 32 posto koji joj vjeruju. Upitani o tome koliko su vezani za EU, 23 posto osjeća povezanost, dok 76 posto kaže da nisu.

U regiji Zapadnog Balkana među zemljama koje već neko vrijeme čekaju u predsoblju EU-a - neke desetljećima - rastu negativni osjećaji, koje pojačava i favoriziranje Ukrajine ispred dugotrajnih kandidata. Zato je, piše Europe Right Now, moguće i da će kandidatske zemlje odustati od potencijalnog partnerstva s Bruxellesom - Peking, Moskva i Ankara sigurno će rado iskoristili tu priliku.