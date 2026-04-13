Porezna uprava privremeno gasi dio e-usluga

Ministarstvo financija i Porezna uprava najavili su privremenu nedostupnost dijela funkcionalnosti, elektroničkih usluga i servisa zbog radova na projektu digitalne transformacije. Riječ je o višednevnim prekidima koji će se odvijati u nekoliko faza, a najširi obuhvat nedostupnosti očekuje se od 24. do 27. travnja.

Digitalna transformacija donosi privremene prekide

Porezna uprava provodi projekt digitalne transformacije s ciljem izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga u skladu sa zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja. Zbog planiranih radova, u idućim danima dio sustava bit će privremeno nedostupan građanima i poduzetnicima.

Prema objavljenom rasporedu, funkcionalnosti podnošenja SNU zahtjeva neće biti dostupne od četvrtka, 16. travnja 2026. u 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja 2026. u 8 sati. Funkcionalnosti predaje i provjere JOPPD obrazaca bit će nedostupne od utorka, 21. travnja 2026. u 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja 2026. u 8 sati.

Najširi opseg prekida slijedi od petka, 24. travnja 2026. u 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja 2026. u 8 sati, kada će elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike biti privremeno nedostupni. Iz Porezne uprave naglašavaju kako je riječ o planiranoj nedostupnosti nužnoj za provedbu projekta te da ona nije povezana s Fiskalizacijom 2.0.

Koje usluge neće biti dostupne

U navedenom razdoblju putem sustava ePorezna i mPorezna neće biti dostupne brojne usluge i servisi. Među njima su usluge unutar sustava eGrađani, uvid u stanje porezno-knjigovodstvene kartice i kreiranje barkoda za elektroničko plaćanje poreznog duga, kao i predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava te drugih zahtjeva.

Privremeno neće biti moguće ni izdavanje potvrda, predaja zahtjeva za izdavanje porezne kartice, prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju, kao ni predaja obrasca Specifikacije nepovezanih uplata, obrasca Poreza na dobit, obrasca Poreza na dodanu vrijednost, JOPPD-a te svih ostalih obrazaca. Nedostupan će biti i pregled zaprimljenih eRačuna u aplikaciji MikroeRačun, kao i pregled eRačuna u FiskAplikaciji.

Iz Porezne uprave posebno ističu da će, zbog izvanrednih okolnosti nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u tom razdoblju isplaćivati plaće i mirovine obrazac JOPPD moći predati nakon što sustav ponovno postane dostupan. Takvi obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku, poručuju iz Porezne uprave.

Koji sustavi ostaju u funkciji

Unatoč planiranim radovima, dio ključnih sustava radit će bez prekida.

To su sustav za fiskalizaciju računa, sustav za fiskalizaciju eRačuna, kao i dodjela OIB-a i dohvat podataka iz Evidencije OIB-a.

U ovoj fazi projekta digitalne transformacije moderniziraju se i migriraju sustavi JOPPD i SNU. Kod JOPPD sustava uvode se izmjene koje će omogućiti predpopunjavanje podataka za građane koji prijavljuju vrste izvješća od 8. do 13. Predviđeno je i unaprjeđenje funkcionalnosti provjere obrazaca, kao i automatski izračun strane A na temelju podataka sa strane B, što bi trebalo ubrzati i pojednostaviti unos i predaju obrazaca.

Izmjene u sustavu Specifikacije nepovezanih uplata trebale bi, pak, znatno smanjiti potrebu za podnošenjem zahtjeva, zahvaljujući automatiziranom povezivanju uplata za većinu prihoda.

Razvoj se nastavlja i dalje

Iz Porezne uprave poručuju kako će se razvoj sustava nastaviti i u narednom razdoblju kroz dodatno unaprjeđenje digitalnih usluga. Ujedno su zahvalili poreznim obveznicima i stručnoj javnosti na dosadašnjim povratnim informacijama, istaknuvši da su upravo one značajno pridonijele razvoju i poboljšanju sustava, kao i razumijevanju tijekom provedbe ovih promjena.