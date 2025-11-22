Porez će iduće godine plaćati više od 50 posto umirovljenika

Ni iduće godine Vlada neće mijenjati osobni odbitak od 600 eura. Svi koji imaju prihod veći od toga plaćat će porez, a među njima je i sve više umirovljenika. Očekuje se da će 2026. godine porez plaćati više od polovine umirovljenika, jer će mirovine nastaviti rasti.

Osobni odbitak i iduće će godine biti 600 eura, što znači da će porez plaćati svi građani koji ostvaruju veći prihod od toga iznosa. Među njima su i umirovljenici koji plaćaju polovinu najniže porezne stope u svom gradu. Kako je prosječna mirovina prešla 600 eura, za očekivati je da će više od polovine umirovljenika u 2026. godini morati platiti porez.

Prosječno umirovljenici plate 31 euro poreza mjesečno

Mirovine su nakon rujanske isplate usklađivanja porasle za 6,48 posto, zbog čega se dodatnih 66.000 umirovljenika našlo u poreznim škarama. Porez je u rujnu ove godine obračunat za ukupno čak 474.004 mirovina. Samo u rujnu od poreza na mirovinu jedinice lokalne samouprave uprihodovale su 14.750.329,63 eura. Prosječan mjesečni iznos plaćenog poreza na mirovinu iznosi 31,12 eura, piše Mirovina.hr.

Porez na mirovinu računa se na razliku između osobnog odbitka i visine mirovine. Na primjer, u slučaju mirovine od 630 eura porez se plaća na 30 eura prema nižoj stopi poreza u svom gradu. Na mirovine se plaća polovina najniže stope, a koja u primjerice Šibeniku iznosi 20 posto. Dakle, stopa poreza na mirovine u ovom je slučaju 10 posto. To znači da umirovljenik mora plaćati tri eura poreza mjesečno, odnosno 36 eura godišnje.

Rast usklađivanjem, ali i zakonskim izmjenama

Svakako da će se brojka poreznih platiša kroz 2026. godinu povećavati, i to iz više razloga. Prije svega, umirovljenike čekaju dva redovna polugodišnja usklađivanja u siječnju i srpnju. Osim toga, od siječnja 2026. rast će i invalidske mirovine, kao i prijevremene za one starije od 70 godina, jer će im biti ukinuta penalizacija. Tako će mnogi prijeći mjesečni iznos od 600 eura.

Zbog sve većeg broja umirovljenika koji moraju plaćati porez, umirovljeničke udruge i stranke, kao i oporbeni zastupnici, tražili su od Vlade da ukine porez na mirovine. Ipak, nisu složni oko modela po kojem bi to trebalo napraviti. Vlada je prema prijedlogu HSU-a najavila da se 2027. godine ukida porez na sve mirovine, o čemu smo pisali ovdje. Ipak, Sindikat umirovljenika Hrvatske smatra da to neće donijeti ništa onima s malim mirovinama, dok će od mjere profitirati oni s vrlo visokim primanjima, poput umirovljenih saborskih zastupnika.