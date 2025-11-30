Porastao broj žrtava u Hong Kongu

Broj žrtava razornog požara koji je prošlog tjedna zahvatio stambeni kompleks Wang Fuk Court u Hong Kongu ponovno je porastao.

Lokalni mediji, pozivajući se na policiju, navode da su do sada pronađena tijela 146 osoba, što je znatno više u odnosu na ranije prijavljenih 128, piše Index.

Još se oko 100 ljudi vodi kao nestalo

Spasilačke službe nastavljaju pretraživati zgarišta u stambenim tornjevima, a Shuk-yin Tsang, voditeljica policijske jedinice za identifikaciju žrtava, izjavila je da se još oko 100 ljudi vodi kao nestalo.

Požar se proširio kroz sedam od ukupno osam tornjeva, a potpuno je ugašen tek u petak ujutro. Policijski timovi do sada su uspjeli pretražiti četiri najteže pogođene zgrade, a potraga za žrtvama i dalje traje.