Popularni sportski dućan napušta Hrvatsku. Splićani navalili na rasprodaju

Vlasnici Hervis AT donijeli su odluku da se usredotoče na svoje osnovno poslovanje u Austriji i obustave aktivnosti na stranim tržištima. Hervis će se povući iz Hrvatske, Slovenije i Njemačke, potvrdili su Poslovnom dnevniku iz Hervisa.

Novi vlasnik Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H, Hervis sport i moda d.o.o. i HERVIS Šport in moda d.o.o., nakon detaljnog pregleda poslovanja, procjene budućih tržišnih uvjeta te analize promijenjenih kupovnih navika, donio je odluku o postupnom zatvaranju poslovanja navedenih društava.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Planirano postupno zatvaranje poslovanja omogućit će ispunjenje svih obveza prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima, poručili su iz Hervisa, javio je Poslovni dnevnik.

Započela su rasprodajna sniženja na gotovo cjelokupni asortiman u jednom trgovačkom centru u Splitu.

Riječ je o trgovini specijaliziranoj za tenisice i sportsku opremu, omiljenoj među kupcima, koja uskoro zatvara svoja vrata. Time ovaj brend napušta ne samo Split, već i hrvatsko tržište, pa će vjerni kupci morati potražiti alternativu za proizvode na koje su navikli.