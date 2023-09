POPULARNI PJEVAČ NAGRABUSIO OD SRDITOG MUŽA: "Idem na policiju, Ivan Zak šalje poruke mojoj ženi"

Na njegovim koncertima u prvim redovima su uglavnom žene, a s vremenom su njegove pjesme zavoljeli i muškarci. U Special Happy Showu gostovao je popularni, svestrani kantautor Ivan Zak. Iako se možda na prvu čini da je nakratko nestao sa glazbene scene, Zak cijelo vrijeme radi na novim pjesmama, a slušatelji Happy FM-a imali su priliku premijerno čuti stihove novog hita koji izlazi idući tjedan. Osim toga Zak je slušateljima otkrio i kako je radi obožavateljice, ni kriv ni dužan, skoro završio na policiji.

Publiku je davno osvojio, ima bazu fanova na kojoj mu mnogi mogu samo zavidjeti. Koliko ga žene vole, potvrđuje svaki njegov nastup, ali i društvene mreže...

Na uvodno pitanje – Je li Ivan Zak slobodan? - voditelju Elvisu Mehičiću je diplomatski odgovorio - Kada ne radim onda sam slobodan, a kada radim zauzet sam.

Zbog jedne obožavateljice i ljubomornog muža je skoro imao posla s policijom, prisjetio se Zak.

"Zovu me dečki, frendovi, koji mi vode društvene mreže i kažu dobili smo prijetnje od čovjeka… Rekao im čovjek - ja idem odmah sada na policiju, Ivan Zak šalje mojoj ženi poruke, da se to odmah riješi, recite mu odmah da mi se javi! Kažu mu moji ljudi - gospodine ako nema plavih kvačica to su vam lažni profili, to nije profesionalna stranica nego ‘fejk’. I eto skoro sam nagrabusio".

"Najradije bih da internet ne postoji, svaka budala može otvoriti lažni profil i praviti ti probleme…".

U problemima je bio i na samome početku, dok je tražio put do publike, došao na ideju najluđeg pothvata u karijeri kaže – tigra.

"Ja sam u to vrijeme krenuo, pa imaš PR službe koje šalju press ali nikako da uhvatiš neki članak, da ti netko čuje pjesmu, čuje za tebe. Kažu oni meni najbolje da ti profuraš s nekom manekenkom, onda ćemo mi to plasirati, a ja kažem ne, ne, to mi je bilo bezveze… Onda sam dobio ideju, s redateljem dok smo snimali spot, tražili smo neku egzotičnu životinju,…došli do čovjeka koji ima tigrove… Odmah je bilo - što je ovo, ovaj nije normalan, ima tigra, onda sam ja uzvratio novinarima koji su me tražili da dofuram manekenku i dofurao tigricu, to je zapravo odjeknulo, to mi je bila najbolja reklama, koju ne možeš platiti, svi portali bili puni…onda sam se unormalio…".

Iako se obožavateljima učinilo da je nakratko nestao sa scene, Ivan Zak to demantira, otvorio je vlastiti studio u kojem radi na novom albumu i najavljuje nove hitove.

"Za par dana mi izlazi nova pjesma, ja sam pefrektcionist, volim kada se dogodi kemija i pogodi me emocija u pjesmi. Za neke pjesme su snimljeni i spotovi, a ja ih ne želim objaviti, mojim suradnicima to nikako nije jasno, ali takav sam".

Slušatelji Happy FM-a imali su prilIku premijerno čuti nove stihove, ali i velike planove svestranog pjevača koji je u jednom trenutku imao tri diskoteke, dva kafića i salu za vjenčanja, što mu je bilo previše i odabrao je glazbu i nije pogriješio.

"Glazba je moj stil života i dok sam živ bavit ću se njom. 2017. je gorila Arena, ponovit ću Arenu ili neku veliku dvoranu".