Popularna srpska influencerica bila u društvu Ronaldove Georgine, evo što su radile zajedno

Srpska influencerica Tamara Kalinić na svom je Instagram profilu podijelila trenutke s Tjedna mode u Rijadu, gdje se susrela i pozirala s Georginom Rodriguez, zaručnicom Cristiana Ronalda.
Na objavljenom videu vidi se kako zajedno poziraju fotografima – Georgina u dugom bež kaputu, a Tamara u elegantnom bijelom kompletu, na reviji saudijskog brenda Mona AlShebil.
U opisu objave Tamara je na španjolskom napisala: "Predivna izvana i iznutra", dok su komentari fanova brzo ispunili objavu komplimentima.
"Dvije najveće dive", "Savršen spoj", "Volim vas obje", pisali su pratitelji.
