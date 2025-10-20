Close Menu

Popularna srpska influencerica bila u društvu Ronaldove Georgine, evo što su radile zajedno

Objavila je zajednički video

Srpska influencerica Tamara Kalinić na svom je Instagram profilu podijelila trenutke s Tjedna mode u Rijadu, gdje se susrela i pozirala s Georginom Rodriguez, zaručnicom Cristiana Ronalda.

Na objavljenom videu vidi se kako zajedno poziraju fotografima – Georgina u dugom bež kaputu, a Tamara u elegantnom bijelom kompletu, na reviji saudijskog brenda Mona AlShebil.

U opisu objave Tamara je na španjolskom napisala: "Predivna izvana i iznutra", dok su komentari fanova brzo ispunili objavu komplimentima.

"Dvije najveće dive", "Savršen spoj", "Volim vas obje", pisali su pratitelji.

 

 
 
 
 
 
Objavu dijeli Tamara Kalinic (@tamara)

 

