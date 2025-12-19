Popularna hrvatska obitelj dočekala prinovu: Roditelji se odlučili za neobično ime, maleni dječak odmah postao hit

Poznata hrvatska influencerica i vlogerica Matea Vanjorek rodila je četvrto dijete - sina Marlona. Sretnu vijest objavila je na Instagramu te je otkrila detalje napetog poroda koji je, srećom, imao sretan završetak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Matea Vanjorek (@matea_vanjorek)

'Bilo je jako stresno. Došli na CTG, a beba bez baš nekih znakova, kakav strah opisati vam ne mogu. Hitan carski i na kraju sve dobrooo. Bože, hvala ti. Stigla je naša bebica. MARLON (Joshua) - 18.12.', napisala je uz fotografije iz Petrove bolnice u Zagrebu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Matea Vanjorek (@matea_vanjorek)

Brojni pratitelji su joj u komentarima čestitali na dolasku prinove. Podsjetimo, Matea i njen suprug Mario imaju četvero djece - sinove Raula i Nicolasa te kćer Ellen, a sad su dobili sina Marlona, javlja Story.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Matea Vanjorek (@matea_vanjorek)

'Prije pet godina odlučili smo se na još jedno dijete, baš smo ga jako htjeli, ali nije uspjelo, i onda smo se pomirili da vjerojatno nećemo imati više djece. I sad se desilo Božje čudo', rekla je Matea ranije u intervjuu za Roditelji.hr.

'Kad sam saznala da sam trudna, plakala sam, ali me bilo i strah. U glavi sam bila pomirena s tim da neću više imati djece, da neću više biti trudna. Mislila sam da je to završeno poglavlje mog života, bio mi je šok. Dugo nisam bila svjesna da ću ja zaista opet biti mama i da ću opet proći trudnoću, porod, plakanje, dudice, grčeve... Mislim da me sad čeka jako izazovno razdoblje', dodala je.

Vanjorek Family zovu 'hrvatski Kardashiani' jer snimaju svoje svakodnevne obiteljske doživljaje za YouTube i TikTok, a što god objave postane viralno na svim društvenim mrežama.