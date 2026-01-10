Poplavljeni plastenici i jeftin otkup: Teška sezona za nasade u dolini Neretve

Nepovoljni vremenski uvjeti dodatno otežavaju situaciju poljoprivrednicima u Neretvanskoj dolini. Iako se salata uglavnom uzgaja u staklenicima i plastenicima, obilne kiše ugrozile su nasade, a strah raste i zbog najavljenog pada temperatura te niskih otkupnih cijena.

Zrele glavice salate kristalke spremne su za branje, a gotovo 40 tisuća komada u samo dva dana napunit će prazne kašete. Radne snage, kažu proizvođači, zasad ima.

– Prijatelji pomažu i kad treba uskoče. Dobro je, radne snage ima sada zato što je prestala mandarina, prestala je i berba grožđa, rekao je za HRT Ante Veraja iz Metkovića.

No, za ovu berbu potrebna je i posebna oprema. Voda je poplavila plastenike, pa se radi u čizmama, a često i s improviziranim pomagalima.

– Voda je tu, evo baš u zadnjih par dana narasla nevjerojatno, tako da je na ulazu u sami plastenik, upozorio je Ante Kaleb iz Vida.

Strah od hladnoće i negrijanih plastenika

Dio proizvođača ističe da je šteta mogla biti i veća.

– Srića je u svemu tome što je ona za brat, a da nije, ona bi propala, kazao je Rudo Ilić iz Vida.

Poseban problem su najavljene niske temperature jer većina plastenika nema sustav grijanja.

– Grijanje je jako skupo. Dosta plastenika ima sustave za grijanje, termogene, međutim isplativost je vrlo slaba, pojasnio je za HRT agronom Nikica Matić.

Proizvođači priznaju da im ostaje malo prostora za manevar.

– Stavljaju sad puno leda, pa sad sve je u Božjim rukama, rekao je Andrija Šiljeg iz Vida.

Niska otkupna cijena dodatni udarac

Uz vremenske neprilike, proizvođače muči i otkupna cijena salate koja trenutačno iznosi oko 30 centi po komadu.

– Problem kod nas u Neretvi, i općenito u državi, je što mi ovisimo o otkupnim centrima koji nama formiraju cijenu, istaknuo je agronom Nikica Matić.

Neizvjesnost plasmana dodatno opterećuje dugoročno bavljenje poljoprivredom.

– Dugoročan je to posao i malo težak. Ma nije ni težak, nego je uvijek problem kako će se prodati, plasirati i koja će biti cijena, rekao je Drago Veraja iz Metkovića.

Uz salatu, na plodnom neretvanskom tlu uzgajaju se i druge kulture, no uz sve nepredvidivije vremenske prilike i tržišne uvjete, njihova budućnost ostaje neizvjesna, unatoč zaštiti u plastenicima.