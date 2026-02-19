Close Menu

Ponovno se trese tlo u Dalmaciji i Hercegovini. Još jedan potres zabilježen, evo gdje

Niz potresa u Dalmaciji i Hercegovini u posljednja dva dana

Prema dostupnim podacima večeras je zabilježen novi potres magnitude 3,1 na području Bosne i Hercegovine.

Potres se dogodio u 18 sati i 19 minuta, a epicentar je lociran na koordinatama 43.580; 17.593, na dubini od 7 kilometara.

Novi potres zatresao Dalmaciju i Hercegovinu!

Prema preliminarnim informacijama, epicentar je bio oko 32 kilometra sjeverozapadno od Mostara te oko 22 kilometra sjeverno od Širokog Brijega.

Potres se najviše osjetio na području Hercegovine i u dijelu Dalmatinske zagore.

