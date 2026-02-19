Novi potres zatresao Dalmaciju i Hercegovinu!

Potres magnitude 3,1 zabilježen je danas u 16 sati i 21 minutu na području između Mostara i Ljubuškog, pokazuju podaci aplikacije za praćenje potresa.
Potres je, naime, zatresao veće područje Dalmacije i Hercegovine.
Prema dostupnim informacijama, epicentar se nalazi oko 34 kilometra zapadno-jugozapadno od Mostara te 14 kilometara sjeverozapadno od Ljubuškog. Procijenjena dubina potresa iznosi 10 kilometara. Zabilježeno je i da je potres bio oko 80 kilometara udaljen od lokacije korisnika koji je podijelio podatke.
Ubrzo nakon podrhtavanja tla pojavile su se i prve reakcije građana u komentarima. Jedan korisnik iz Drinovaca, mjesta udaljenog oko 14 kilometara od epicentra, kratko je poručio: "Dobro drmnuo - Drinovci."
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!
— EMSC (@LastQuake) February 19, 2026
🔔#Earthquake (#potres, #zemljotres) M3.3 occurred 29 km E of #Makarska (#Croatia) 2 min ago (local time 16:21:32). More info at:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/c83it0Qmt3
🖥https://t.co/XFaYxtA7i9 pic.twitter.com/u3y95noUzz
— EMSC (@LastQuake) February 19, 2026