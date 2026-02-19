Novi potres zatresao Dalmaciju i Hercegovinu!

Potres magnitude 3,1 zabilježen je danas u 16 sati i 21 minutu na području između Mostara i Ljubuškog, pokazuju podaci aplikacije za praćenje potresa.

Potres je, naime, zatresao veće područje Dalmacije i Hercegovine.

Prema dostupnim informacijama, epicentar se nalazi oko 34 kilometra zapadno-jugozapadno od Mostara te 14 kilometara sjeverozapadno od Ljubuškog. Procijenjena dubina potresa iznosi 10 kilometara. Zabilježeno je i da je potres bio oko 80 kilometara udaljen od lokacije korisnika koji je podijelio podatke.

Ubrzo nakon podrhtavanja tla pojavile su se i prve reakcije građana u komentarima. Jedan korisnik iz Drinovaca, mjesta udaljenog oko 14 kilometara od epicentra, kratko je poručio: "Dobro drmnuo - Drinovci."