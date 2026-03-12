Ponovno iza rešetaka: 39-godišnjak zaustavljen u Makarskoj zbog odbijanja testa na drogu

Policijski službenici Policijske postaje Makarska su jučer, 11. ožujka 2026. godine tijekom dana u 14:25 sati u Makarskoj, Put Velikog brda zaustavili 39-godišnjaka, ponavljača prometnih prekršaja. Tijekom kontrole muškarac je odbio zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, odnosno odbio je pristupiti vađenju krvi i urina radi analize.

Isključen je iz prometa i uhićen te istoga dana u žurnom postupku odveden na sud. Budući da se radi o upornom i svjesnom ponavljaču, koji je već jednom pravomoćno osuđen zbog istog djela i kojega je isti sud za prethodno počinjen prekršaj već kaznio visokom novčanom kaznom, policija je sudu u optužnom prijedlogu predložila da mu se i ovaj put odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 20 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''A'' kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud mu je s obzirom na bojazan da će ponoviti istovrsni prekršaj i s obzirom da se radi o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana. Muškarac je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti za počinjeni prekršaj biti će uskoro donesena.