Ponavljaču prometnih prekršaja izmjereno 2,20 promila, predan u splitski zatvor

Policijski službenici postaje prometne policije Split u četvrtak navečer oko 23 sata na području Klisa zaustavili su 58-godišnjeg vozača za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Vozač je alkotestiran i izmjerena mu je koncentracija od 2,20 g/kg.

Uhićen je i smješten u prostorije policije do otrježnjenja nakon čega je odveden na sud. S obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja i to vožnje pod utjecajem alkohola sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 45 dana i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 15 mjeseci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sud je prihvatio prijedloge policije, kaznio ga kaznom zatvora u trajanju od 12 dana i odredio mu zadržavanje nakon čega je vozač predan u zatvor. Također, izrečena mu je mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od deset mjeseci.