Ponavljač prošao kroz crveno, odbio test na drogu i vrijeđao policajce: Sud mu odredio zadržavanje, predan u zatvor

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od osam dana 44-godišnjem vozaču koji je u ponedjeljak, 2. ožujka 2026. godine oko 00.15 sati u Solinu izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. Do nesreće je došlo na križanju ulica Ivana Pavla II i Stjepana Radića (Širina), kada se vozač teretnog vozila, prema navodima policije, nije zaustavio na crvenom svjetlu na semaforu, nego je nastavio vožnju i udario u osobno vozilo. Nakon sudara osobni automobil je udario i u semafor.

Napustio mjesto događaja, nije ostavio podatke

Nakon prometne nesreće vozač je napustio mjesto događaja, a oštećenoj osobi nije ostavio podatke o sebi i vozilu, navodi se u informacijama o slučaju.

Policijski službenici su ga ubrzo pronašli, no tada je, prema policijskom izvješću, počeo vrijeđati i omalovažavati policajce. Kako je navedeno, 44-godišnjak je odbio zahtjev policijskih službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu, a utvrđeno je i da nije imao vozačku dozvolu. Nakon postupanja na terenu uhićen je i doveden u policijsku postaju, a potom i odveden na sud.

Sud: Postoji bojazan od ponavljanja prekršaja

Sudu je predloženo određivanje zadržavanja kako okrivljenik ne bi ponovno počinio iste prekršaje, uz izricanje novčane kazne od 3.360 eura, kazne zatvora u trajanju od 15 dana te zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je, nakon što je utvrdio da postoji bojazan od ponavljanja prekršaja jer je okrivljenik već ranije prekršajno kažnjavan zbog prometnih prekršaja, odredio zadržavanje u trajanju od osam dana. Nakon odluke suda policijski službenici su 44-godišnjaka predali u zatvor.