Ponavljač prometnih prekršaja vozio alkoholiziran i unatoč zabranama vožnje, odveden na sud

Policijski službenici Policijske postaje Makarska u subotu u 1 sat zaustavili su 30-godišnjaka za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom u alkoholiziranom stanju. izmjerena mu je koncentracija od 1,01 g/kg. Također je utvrđeno da upravlja vozilom za vrijeme dok su mu na snazi dvije ranije izrečene zabrane upravljanja vozilom.

Uhićen je i odveden u policijsku postaju gdje je zadržan do otrježnjenja. S obzirom na to da je 30-godišnjak ponavljač prometnih prekršaja i to vožnje pod utjecajem alkohola, sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, novčanu kaznu u visini od 1.320,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci.

Sudu je predloženo određivanje zadržavanja kako bi se 30-godišnjaka spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja s obzirom na to da do sada izrečene kazne nisu utjecale na promjenu njegovog ponašanja.

Sud je donio odluku kojom je 30-godišnjaka proglasio odgovornim, izrekao mu novčanu kaznu u visini 1.980,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca, nakon čega je 30-godišnjaka pustio na slobodu, a policija će izjaviti žalbu na odluku suda.