Pomorci u Splitu odali počast poginulim i nestalim kolegama: "Ovo je dan kada se trudimo sjetiti svih njih"

Povodom sutrašnje proslave Svetog Nikole, zaštitnika pomoraca, Sindikat pomoraca Hrvatske danas je u spomen na poginule i nestale pomorce položio vijence ispod spomen svjetionika na Katalinića brigu u Splitu.

„Ovo je tradicija koju želimo njegovati i nastaviti prakticirati. Nema nikakvog spektakularnog ili pompozog značaja, već je riječ o skromnom prisjećanju na naše kolege“, kazao je Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske.

Melvan je istaknuo i važnost pomorske profesije u Hrvatskoj: „Kada govorimo o broju pomoraca, jasno je da njihov život nije onako lagodan kako ga mnogi zamišljaju. Ipak, interes za ovu profesiju i dalje postoji, posebno među mladima koji prepoznaju vrijednost pomorske karijere i žele u njoj graditi svoju budućnost. Hrvatska je, ipak, pomorska zemlja, i po broju pomoraca ostajemo relevantni na globalnoj razini.“

Napomenuo je i probleme s kojima se susreću pomorci: „Naša velika želja je da svi hrvatski pomorci plove pod hrvatskom zastavom, u hrvatskim kompanijama, no realnost je drugačija. Živimo u globalnom svijetu, i naši pomorci traže prilike tamo gdje ih mogu pronaći. Oni su kvalitetni, educirani i odgovorni, što pokazuje i kontinuirani interes za ovu profesiju.

Ono što nas brine je situacija pomoraca koji nisu imali sreće raditi u kvalitetnim kompanijama. U Splitskom bazenu imamo dosta ljudi koji su napušteni od svojih poslodavaca, kojima je otežan pristup osnovnim ljudskim uvjetima života. To je, nažalost, tragedija ove profesije. Moramo se brinuti i o onima koji nisu imali sreću ploviti pod stabilnim i odgovornim kompanijama.“

Melvan se osvrnuo i na prošlogodišnju tragediju u kojoj su poginula tri pomorca: „Iako su nadležni zaključili da pomorci nisu bili odgovorni za nesreću, DORH je podigao optužnicu protiv trojice kolega, dok su drugi koji su definitivno odgovorni ostali neokrznuti. Naša udruga svojim kolegama pruža punu moralnu, ljudsku i pravnu podršku kako bi zaštitili njihova imena. Ipak, činjenica da su njihovi životi već obilježeni ovom tragedijom, a dodatno ih opterećuje sudski proces, apsolutno je nedopustiva.“

Svojim dojmovima prisustva na događanju podijelio je i Sanjin Dumanić, predsjednik Udruge kapetana Split: „Uvijek su ti osjećaji pomiješani. Prisjetimo se svih onih koji više nisu s nama. Neki su stradali u ratu, neki u miru, a najčešće pomorci u nevremenima. Ovo je dan kada se trudimo sjetiti svih njih. Kapelice i crkve posvećene Svetom Nikoli postoje diljem svijeta, jer se pomorci mole za njegovu zaštitu.

Za nas je ovo svečani trenutak. Iako su u sjećanjima prisutne i teške situacije, ovo je prilika da se prisjetimo svih lijepih trenutaka na moru. Svi možemo pričati o danima provednima na brodu, o nevremenima, ali prirodno je da u srcu ostaju lijepa sjećanja. Jedino što možemo poručiti našim pomorcima je citat Svetog Nikole: neka ih prati mirno more i neka se sretno vrate svojim obiteljima.“