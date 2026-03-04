POMOĆNI TRENER RIJEKE CALVO NAKON PROLASKA U POLUFINALE: "Trener može biti ponosan na ove igrače"

Hajduk je danas s početkom od 20 sati igrao protiv Rijeke na Rujevici utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a u polufinale je Kupa prošla Rijeka koja je slavila rezultatom 3:2. Hajduk je poveo preko Pukštasa koji je zatresao mrežu u 25. minuti, a rezultat je poravnao Dantas u 58. minuti iz penala. U petoj je minuti sudačke nadoknade Brajković je zabio za 1:2. Fruk je potom poravnao rezultat na 2:2 nakon odbijanca iz penala, a ni dvije minute nakon toga Rukavina je zabio za 3:2.

Komentar utakmice dao je pomoćni trener Rijeke Ramiro Munoz Calvo: „Čestitke ovoj sjajnoj ekipi, ovim igračima. Pokazali su da imaju dušu, ne samo srce. Ovo je najbolji dar koji možemo dati treneru. Pripremao je sve utakmice s nama iz bolnice. Jako smo sretni što smo mu pružili ovakvu utakmicu. Ekipa raste od prvog dana, a trener radi tako jaku ekipu mentalno, vidite da možemo prebroditi svaku situaciju. Može biti ponosan na ove igrače.“

Uspjeli ste se vratiti iz zaostatka? Kako komentirate suđenje?

- Na prošloj konferenciji za medije rekao sam da ću poštovati suce i njihove odluke. Bila je teška utakmica, nismo ni očekivali ništa manje. Uspjeli smo se dvaput vratiti iz zaostatka, sad je vrijeme da proslavimo ovo.

Riječ-dvije o Rukavini?

- Cijela ekipa i trener herojska je. Sada možemo pričati o Rukavini, mnogi su postavljali pitanja oko njega, ali kad radite naporno i vjerujete da ćete dobiti svoju šansu, onda vam se to isplati. Naporan raspored? Borimo se u tri natjecanja, uživamo u ovom trenutku i želimo još više.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore