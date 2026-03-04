RIJEKA – HAJDUK 3-2: Hajduk prosuo pobjedu, Skelin očajnim izbijanjem odveo Rijeku do polufinala

Hajduk je danas s početkom od 20 sati igrao protiv Rijeke na Rujevici utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a u polufinale je Kupa prošla Rijeka koja je slavila rezultatom 3:2. Hajduk je poveo preko Pukštasa koji je zatresao mrežu u 25. minuti, a rezultat je poravnao Dantas u 58. minuti iz penala. U petoj je minuti sudačke nadoknade Brajković je zabio za 1:2. Fruk je potom poravnao rezultat na 2:2 nakon odbijanca iz penala, a ni dvije minute nakon toga Rukavina je zabio za 3:2.

Bijeli su do ove faze natjecanja stigli pobijedivši Koprivnicu s 4:1 te Cibaliju s 1:0. Obje utakmice Hajduk je odigrao u gostima. Rijeka je do četvrtfinala stigla gostujućim pobjedama protiv Maksimira kojeg su svladali s 4:0 te Mladosti iz Ždralova koje su pobijedili s 4:1.

U posljednjoj prvenstvenoj utakmici Hajduk je u subotu odigrao 1:1 s Varaždinom u gostima, dok je Rijeka u nedjelju svladala Lokomotivu s 2:0 na Rujevici.

Glavni je sudac utakmice bio Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagali su mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Goran Pataki iz Đakova, a četvrti je sudac bio Oliver Romić iz Osijeka.

VAR sudac bio je Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

Rijeka je prva krenula s napadom, Dantas je pucao, otišlo je pored gola. U 4. je minuti Fruk pao nakon što je Raçi išao na loptu, a Fruk naletio na njegovu petu. Kolarić je čekao odluku VAR sobe, a naposljetku je otišao i pogledati snimku i poništio je kazneni udarac. Fruk je ušao u bilježnicu današnjeg djelitelja pravde koji mu je dao žuti karton zbog simuliranja. U 8. je minuti pucao Brajković, bilo je opasno. Dvije je minute kasnije Rebić pucao glavom nakon ubačaja Guillamóna, no nije bilo opasnosti po gol Zlomislića. U 11. je minuti Pukštas zatresao gredu, a u nastavku je akcije Šego pucao pored gola.

U 18. je minuti Šego pucao ravno u ruke Zlomislića, a s druge je strane Raçi srušio Adu-Adjeija i dobio žuti karton. Minutu nakon požutio je i Rebić nakon lakta u glavu Majstorovića. U 21. je minuti Adu-Adjei imao izglednu situaciju, ali promašio je cijeli okvir gola u situaciji 1 na 1 sa Silićem. U 25. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Brajković je oteo loptu Devetku, dodao Pajazitiju, on proslijedio Šegi koji je poslao do Pukštasa, a mladi Amerikanac matirao je Zlomislića za vodstvo Hajduka. Dvije je minute kasnije požutio Devetak.

U 33. je minuti Melnjak pucao preko gola. Tri je minute kasnije Oreč ubacio s desne strane, lopta je preskočila Hodaka i stigla do Fruka koji je šutirao s desetak metara, pucao je nespretno i neopasno po Splićane. U 40. je minuti Hajduk udvostručio prednost, no nakratko: Brajković se odlično snašao i pronašao Guillamóna, a on Rebića koji je pucao iz prve kroz Zlomislićeve ruke te zatresao mrežu Rijeke za 0:2. Pogodak se provjeravao zbog potencijalnog zaleđa koje je naposljetku i dosuđeno.

U drugoj je minuti osmominutne sudačke nadoknade Gojak odigrao do Adu-Adjeija, Silić je izišao s gola i glavom odbio loptu. Dvije je minute kasnije Gojak bio u prilici, no bio je u zaleđu. U četveroj je minuti nadoknade požutio i Dantas zbog prigovora. U posljednjoj minuti nadoknade Rijeka je imala korner, a Silić je obranio posljednju priliku poluvremena.

Drugo je poluvrijeme krenulo bez izmjena. U 47. su minuti domaćini tražili drugi žuti karton za Raçija koji je zaustavio Adu-Adjeija. Minutu nakon pokušao je Pukštas s ruba šesnaesterca, domaćini su odbili. U 50. je minuti požutio Skelin. Tri je minute kasnije Šego dobio žuti karton, kao i trener Garcia zbog prigovora. Potom su domaćini signalizirali igranje Guillamóna rukom, a s druge je strane Šego bio srušen nakon što je Brajković ubacio s desne strane. Nakon žustre rasprave, Kolarić je otišao pogledati Guillamónovu ruku koja se dogodila prije Šegina rušenja i dosudio je penal za Rijeku. Izveo ga je Dantas koji je bio precizan i zabio za 1:1 od 58. minute.

U 63. je minuti Fruk pucao prema golu, a Raçi je odlično intervenirao i otklonio opasnost. Tri je minute kasnije Lasickas pogodio Hajdukov blok. U 68. je minuti Radeljić nagazio Hodaka, a Splićani su dobili slobodni udarac, pucao je Rebić u živi zid, a nakon toga Melnjak je vratio preko obrane i izborio korner. Potom su Livaja i Hrgović zamijenili Rebića i Hodaka. Ubacio je Guillamón na prvu, no obranila se Rijeka. U 74. je minuti mijenjala Rijeka, Gojaka i Lasickasa zamijenili su Jurić i Morchiladze.

U 75. je minuti Torcida spremila veliku bakljadu, ispalili su nekoliko baklji preko centra, do Rijekine polovice, utakmica je prekinuta, a Kolarić je igrače uputio prema klupama. Utakmica je nastavljena tek u 82. minuti. Pet je minuta kasnije Hajduk imao slobodni udarac nakon igranja rukom riječkog igrača. Livaja je pucao nisko i u kut, no Zlomislić je obranio.

U drugoj minuti četrnaestominutne sudačke nadoknade požutio je Guillamón, a onda je Krovinović zamijenio Pajazitija. U 95. je minuti Hajduk je ponovno poveo: Brajković je dodao Livaji koji je pucao, Zlomislić je obranio, a Brajković je bio prvi na odbijancu i zatresao mrežu Rijeke za 1:2. Minutu potom Čop i Rukavina zamijenili su Adu-Adjeija i Barca. U 101. je minuti Kalik zamijenio asistenta Šegu. Tri je minute kasnije Dantas pucao preko gola nakon dodavanja Čopa, no prije toga Jurić i Raçi ostali su ležati nakon kontakta.

Kolarić je potom komunicirao s VAR sobom i otišao pogledati još jednom snimku potencijalnog kaznenog udarca. Nakon pregleda snimke dosudio je kazneni udarac za Rijeku, a pucao je Fruk kojem je Silić obranio prvi udarac, ali ne i odbijanac koji je Fruk pospremio u mrežu za 2:2 u 108. minuti nadoknade. U 110. minuti Rijeka je zabila pogodak: Jurić je ubacio s desne strane, Skelin je očajno odbio, a Rukavina je natrčao na loptu i pospremio je u mrežu za 3:2 i prolazak Rijeke u polufinale. Potom je Husić zamijenio Fruka u 21. minuti nadoknade, , a nedugo zatim crvene su kartone dobili Pajaziti i trener Garcia koji je dobio drugi žuti karton odnosno isključujući crveni.

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Barco, Lasickas - Gojak, Fruk - Adu-Adjei

Klupa: Todorović, Morchiladze, Čop, Rukavina, Ndockyt, Legbo, Husić, Jurić, Bodetić

HAJDUK: Silić - Hodak, Skelin, Raçi, Melnjak - Guillamón, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Krovinović, Bamba, Hrgović, Skelin, Skoko

