TRENER GARCÍA NAKON ISPADANJA U KUPU: 'Ne mogu ja nekome tumačiti što je penal, a što nije'

Hajduk je danas s početkom od 20 sati igrao protiv Rijeke na Rujevici utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a u polufinale je Kupa prošla Rijeka koja je slavila rezultatom 3:2. Hajduk je poveo preko Pukštasa koji je zatresao mrežu u 25. minuti, a rezultat je poravnao Dantas u 58. minuti iz penala. U petoj je minuti sudačke nadoknade Brajković je zabio za 1:2. Fruk je potom poravnao rezultat na 2:2 nakon odbijanca iz penala, a ni dvije minute nakon toga Rukavina je zabio za 3:2.

Komentar utakmice dao je trener Hajduka Gonzalo García: „Iznenađen sam, ali jako sam frustriran. Trebali smo znati.“

Zašto ste dobili crveni karton?

Rekao sam sucu da ide slaviti s njima, očito mu se to nije svidjelo.

Što ćete reći igračima?

Mogli smo riješiti utakmicu u akciji prije gola. Imali smo nekoliko dobrih prilika, gurali smo dobro, kasnije smo izgubili snagu, bili smo limitirani u nekim trenucima. Frustrirajuće je jer smo izgubili, a igrali smo dobro. No dobro, tako je kako je. Žao mi je zbog ekipe. Svi su odradili odličan posao. Ovo što se danas dogodilo na terenu je loše. Inače ne govorim o takvim stvarima, ali ovo je bilo jako loše. Idemo se fokusirati na iduću utakmicu.

Je li sudac utjecao na ishod utakmice?

Nekada nema smisla raspravljati o nekim stvarima. Ne mogu ja nekome tumačiti što je penal, a što nije. Igrali smo 14 minuta duže, ali bila je duže stopirana nego ijedne druge utakmice. Ne sjećam se kad su meni dosudili penal za ruku kao što je bila kod prvog penala Rijeke, a ovdje sam puno godina. Drugi penal je došao nakon faula na Brajkoviću, koji nije mogao udariti loptu glavom jer se protivnik podbacio ispod njega. Dodijelio im je dva penala, Ron je išao ispucati loptu, ali eto, dogodilo se što se dogodilo. Bilo je mnogo faula koje nije sudio, primjerice na Livaji…

Je li Raçi trebao dobiti crveni karton?

To je Vaše mišljenje, nisam to baš tako doživio. Ruka mi je bila najsporniji dio, negdje su dosuđeni penali za takvu ruku, a nekada ne.

Kada ste saznali da Marešić neće igrati jer ste se uigravali oko njega?

Želim pohvaliti Skelina koji je istrčao na teren jer smo tek na zagrijavanju saznali da Marešić ne može igrati. Skelin je bio iscrpljen, imao je grčeve, išao je u duele, prema naprijed. Kreirali smo šanse, pokušavali…

Kako komentirate da se drugima ne sviđa Vaš stil igre?

Uvijek će biti onih kojima se nešto sviđa, a drugima ne. Treneri koje poznam cijene moju taktiku i sviđa im se, nisam na razini nekih velikih svjetskih trenera.

