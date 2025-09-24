Pomicanje kazaljki: Uskoro prelazimo na zimsko računanje vremena

U noći sa subote na nedjelju, 26. listopada 2025., kazaljke na satu pomiču se jedan sat unatrag. To znači da u 3:00 sata ujutro počinje zimsko računanje vremena, a sat se vraća na 2:00. Tako ćemo "dobiti" jedan dodatni sat sna, no dani će postajati sve kraći, a mrak će padati ranije.

Zimsko računanje vremena traje sve do posljednje nedjelje u ožujku sljedeće godine, kada ponovno prelazimo na ljetno vrijeme.

Ova praksa pomicanja kazaljki u EU se i dalje primjenjuje, unatoč prijedlozima o ukidanju sezonskog mijenjanja vremena. Iako je Europska komisija još 2018. predložila ukidanje promjene vremena, konačna odluka još uvijek nije donesena na razini svih država članica.

Savjeti za lakšu prilagodbu

Organizam može osjetiti promjenu, iako se radi o samo jednom satu. Umor, razdražljivost i smetnje sa spavanjem česti su u prvim danima nakon promjene.

Preporučuje se nekoliko dana ranije početi s postupnim prilagođavanjem dnevnog ritma.

Ne zaboravite u nedjelju ujutro pomaknuti satove jedan sat unatrag – iako će većina digitalnih uređaja to učiniti automatski, analogni satovi i dalje zahtijevaju ručno podešavanje.