POMAMA ZA 'SAVRŠENOM OBITELJSKOM FOTOGRAFIJOM' Stručnjaci nam otkrivaju razlog popularnosti ovog trenda, a rezervacije su potrebne mjesecima unaprijed

Sretna obitelj na okupu. Bajkoviti ambijent. Osmijeh na licima glavnih aktera prigodno odjevenih. Ovo su prizori koje ćemo skrolajući društvenim mrežama teško zaobići.

Selfiji padaju u zaborav, a zamijenio ga je novi trend, svi žele savršenu obiteljsku fotografiju. Nekada se obiteljski fotograf tražio samo za posebne prigode poput krštenja, rođendana i slično, no obiteljsko snimanje sve je više popularno u prirodnom okruženju ili pak onom studijskom.

U vrijeme kada su digitalne tehnologije uzele maha pa mobitelima 'hvatamo' sve važne trenutke, printana fotografija izgubila je svoju draž. Zato su obiteljski fotografi tu da sačuvaju vaše najljepše uspomene.

Naime, za 40-ak min snimanja, dobijete savršene obiteljske portrete koje će upotpuniti toplinu doma, ali i feed vašeg Instagrama, ako baš želite. No, za to ćete morati izdvojiti i preko 100 eura, ovisno o paketima.

Jesu li uzrok eksponencijalnog rasta ovog trenda društvene mreže ili printana fotografija ponovno 'oživljava', otkrivaju nam poznati fotografi čije su liste čekanja za snimanje prepune.

Potreba za pokazivanjem?

Bruna Antičić, splitska fotografkinja, koja se na Instagramu krije iza profila @banticicphotography ovim poslom bavi se već 11 godina.

„Kad su mi djeca bila mala, htjela sam naći nekoga da ih slika za uspomenu. Međutim tada se nitko nije bavio obiteljskim snimanje. Tako sam se odlučila sama početi time baviti. Današnje trendove ne pratim, radim svoj posao i nastojim se konstantno razvijati.

Činjenica je da je kod nas ovaj trend zadnjih godina u porastu, možda zbog društvenih mreža gdje se ljudi imaju potrebu pokazivati. Moguće da su imali i prije tu potrebu, no nisu imali toliko dostupnih kanala preko kojih će to činiti“, smatra splitska fotografkinja čija je lista snimanja popunjena i do tri mjeseca unaprijed.

„Trenutno sam već puna do polovice rujna. Prošle godine božićni termini su bili popunjeni prije nego li sam ih uopće oglasila. Zadnje dvije do tri godine, najveći interes je upravo za božićna snimanja. Totalni hit“, kazuje nam Bruna.

Osim obiteljskih portreta, naša sugovornica navodi kako je i newborn fotografiranje, kao i fotografiranje trudnica jako popularno, ali i zahtjevno.

„S djecom je super raditi. Sa snimanja odem sretna i zadovoljna, ali dogodi se da je dijete nemirno i plačljivo, no s godinama iskustva znate kako postupiti i dobiti dobru fotografiju. Nekad je dovoljna samo sekunda djetetova osmijeha koju uhvatite aparatom i imate predivnu sliku“, priča nam Antić koja smatra da će ovaj trend još više rasti.

„Uspoređujući Zagreb i Split razlika je ogromna“

No, navodi kako su splitski fotografi nisko plaćeni.

„Uspoređujući Zagreb i Split razlika je ogromna, što ne znači nužno da je skuplji fotograf u Zagrebu i kvalitetniji od onog u Splitu koji ima nižu cijenu. Isto je i s inozemnim fotografima. Jednostavno standard diktira cijenu“, zaključuje naša sugovornica.

S Brunom se slaže i kolegica Daria Opačak Škaro, fotografkinja iz Splita, poznatija na Instagramu pod imenom Alice World Photography koja također smatra da su društvene mreže utjecale na rast ovog trenda.

„Trend 'savršenih obiteljskih fotografija' doista je postao sveprisutan u posljednih par godina, a posebice se istaknuo s porastom popularnosti društvenih mreža. Međutim, važno je napomenuti da je obiteljsko fotografiranje i prije toga bilo popularno, a mnogi obiteljski albumi svjedoče o želji ljudi da zabilježe posebne trenutke s najmilijima. No, s pojavom društvenih mreža, ovaj trend doživio je eksponencijalni rast“, navodi Daria te dodaje da je utjecaj influencera doprinio popularnosti ovakvih forografija.

Utjecaj influencera i blogera

„Utjecaj influencera i blogera na društvenim mrežama također je doprinio popularnosti "savršenih obiteljskih fotografija". Mnogi influenceri koji se bave obiteljskim životom koriste svoje profile na društvenim mrežama kao platformu za dijeljenje fotografija obitelji. Ove slike često su pomno stilizirane, uređene i predstavljaju idiličan prikaz obiteljskog života. Takvi sadržaji potiču ljude da i sami streme ka takvim idealima i snime "savršene" fotografije svojih obitelji“, smatra fotografkinja.

Darijina ljubav prema fotografiji počela je još u djetinjstvu, a zadnje četiri godine aktivno se bavi fotografiranjam.

„Fotografija je za mene više od posla - to je način izražavanja, način da zabilježim ljepotu i emocije koje okružuju nas“, kaže nam Daria.

Da biste zabilježili svoje najljepše trenutke i kod ove splitske fotografkinje morate se unaprijed rezervirat, od tjedan do mjesec dana unaprijed, ovisno o prigodi.

„Danas su popularne i spontane fotografije koje hvataju svakodnevne trenutke i prikazuju autentičnost obiteljskog života. Obitelji često žele zabilježiti trenutke poput šetnje kroz grad ili park, ili opuštenih trenutaka kod kuće.

Međutim, postoje i određene prigode koje se češće fotografiraju. To uključuje trudnoću i dobrodošlicu novorođenčeta, obiteljske proslave poput prvog rođendana,te posebne obiteljske putovanja ili odmore. Ove prigode često nose emocionalnu vrijednost i ljudi žele zabilježiti te trenutke kako bi ih mogli dijeliti s obitelji i prijateljima ili sačuvati kao uspomene za budućnost. A kako biste na vrijeme osigurali termin, potrebno je unaprijed napraviti rezervaciju“, govori Opačak Škaro.

„Umjesto da pokušavam 'umiriti' djecu, ja im dopuštam im da budu ono što jesu“

A koliko je zahtjevno snimanje s djecom?

„Pri fotografiranju djece, ključno je stvoriti atmosferu u kojoj će se djeca osjećati prirodno, udobno i slobodno izražavati svoju osobnost. Umjesto da pokušavam "umiriti" djecu, ja im dopuštam im da budu ono što jesu - djeca. Kroz igru, razgovor, smijeh i konstantnu zabavu uspostavim opuštenu atmosferu koja djeci omogući da se osjećaju slobodno pred kamerom.

Uz to, možete pokušati uključiti djecu u sam proces fotografiranja. Pokažem im fotoaparat, objasnim im kako funkcionira i dopustim im da pritisnu neke tipke ili pogledaju kroz tražilo. To djeci bude zanimljivo i uzbudljivo, te ih potakne da budu više uključeni u cijelu aktivnost fotografiranja.

Kod fotografiranja djece pokušavam uspostaviti prijateljski odnos s njima. Razgovaram s njima, pitam ih o omiljenim stvarima, pričam priče ili pustim njih da meni pričaju svoje priče. To većinom pomogne u stvaranju povjerenja između djeteta i fotografa što rezultira spontanim trenucima koji se mogu uhvatiti na fotografijama“, opisuje nam.

Studio ili vanjsko okruženje?

Za svoje ugodne i živopisne uspomene, obitelj najčešće bira snimanja u pomno dekoriranom studiju ili pak žele zabilježiti spontante trenutke u vanjskom prirodnom okružnju. Daria nam otkriva da ipak više preferira upravo ovo potonje.

„Snimanje u studiju pruža kontrolirano okruženje u kojem se svjetlo i pozadina mogu potpuno prilagoditi.

To omogućuje precizniju kontrolu nad osvjetljenjem i stvaranje željenog efekta. S druge strane, snimanje na otvorenom pruža širok spektar mogućnosti i kreativnih izazova. Vani na otvorenom ima jako puno opcija za različite kadrove, pozadine i prirodno svjetlo.

Otvoreni prostor omogućuje više slobode kretanja, eksperimentiranja i prilagođavanja svjetla i kompozicije prema potrebama snimanja. Fotografiranje na otvorenom često donosi spontanost i prirodne emocije, posebno kod obiteljskih ili lifestyle fotografija.

Ja većinom biram fotkanje na otvorenom“, kazuje naša sugovornica.

Borba s konkurencijom

U moru fotografa koji su prepoznali ovaj trend, zanimalo nas je kako se bori s konkurencijom.

„U industriji fotografije dovoljno prostora za svakoga. Svaki fotograf ima svoju jedinstvenu viziju i pristup, i svaki klijent ima različite potrebe i preferencije.

Umjesto da se fokusiram na suparništvo, radije se usredotočujem na izgradnju kvalitetnih odnosa s klijentima i kolegama.

Kroz transparentnost, profesionalnost i podršku, stvaram dugotrajne veze s klijentima i dobivam povjerenje zajednice fotografa“, zaključuje Daria.

Trend koji će sve više rasti

Osim u Splitu, ovaj trend obiteljskog fotografiranja, jednako je popularan i u Dalmaciji. Tako nam je fotografkinja Suzana Mišković potvrdila da je u Zadru ovaj trend buknuo početkom 2017.godine te od tada samo raste.

„Prve dvije godine od otvaranja, 2014. godine, sve je išlo polako, jer to bilo nešto novo, obzirom da u Zadru tada još nitko nije radio ovaj oblik fotografiranja“, kaže nam Suzana.

Pod imenom Suzy new life na Instagramu je krenula s objavom božićnih fotografija koje je uvela u ponudu, a nakon toga je krenula potražnja i za "klasičnim" obiteljskim portretima van teme Božića.

„Ispočetka se klijentela povećavala preporukom, a kako je ta tema počela biti sve popularnija po

društvenim mrežama, broj klijenata je sve više rastao i sve je naglo buknulo negdje krajem 2016. početkom 2017. i do danas ne staje već samo raste“, navodi zadarska fotografkinja.

Kako bi im vam najljepši životni trenutci ostali u najboljem sjećanju ili bolje rečeno fotografiji., u udarnim terminima kod Suzy ćete se morati rezervirati i do tri mjeseca unaprijed.

Na pitanje hoće li ovaj trend još više rasti, Suzana Mišković odgovara potvrdno te navodi da vez obzira na društvene mreže, ljudi žele trajne uspomene.

„Mislim da nije privremeni trend, obzirom na to koliko godina već to radimo i broj klijenata. Više bih rekla da je možda objavljivanje na društvenim mrežama nešto trendovsko što će proći, jer kod nas je sve veći broj ljudi koji dolaze isključivo radi stvaranja trajne uspomene, u nečemu što se čuva na polici, a ne na nekom serveru“, zaključuje.

Obiteljski portreti u inozemstvu

Jednakog je mišljenja i Irena Nađa, hrvatska fotografkinja koje je preseljem i Nizozemsku nastavila brusiti svoj zanat.

„Vani je ovaj trend odavno poularno, u Hrvatskoj je doživio svoj rast zadnjih nekoliko godina,ali vani je to normalno.

Svi žele lijepu fotografiju za uspomenu zato smatram da neće doživjeti krah, već će joj više rastu“, kaže nam Irena te navodi da kako je u odnosu na Hrvatsku posao fotografa u Nizozemskoj više cijenjen, a samim time i više plaćen.