„Pomalo, ali sa svrhom“ u Splitu: događaj koji je ženama svih generacija donio praktične alate za upravljanje stresom i inspiraciju za stvaranje iz svrhe

U vremenu u kojem žene svakodnevno žongliraju između posla, obitelji, obveza i očekivanja, pronalazak unutarnje ravnoteže postaje sve teži — ali i sve važniji. Zato je splitski događaj „Pomalo, ali sa svrhom“ privukao veliki broj žena različitih dobi, profesija i životnih priča. Sve su došle s istom željom: na trenutak stati, udahnuti i naučiti kako bolje brinuti o sebi u užurbanom tempu današnjeg života.

Atmosfera je, prema riječima sudionica, bila upravo ono što im je trebalo — kombinacija topline, podrške i znanja koje se može odmah primijeniti.

Iskustva koja najbolje opisuju atmosferu

Sudionice su nakon predavanja otvoreno dijelile svoje dojmove, a gotovo sve recenzije naglašavale su isto: snažnu žensku energiju, osjećaj zajedništva i konkretnu korist koju nose kući.

„Zajedno su stvorile atmosferu podrške, inspiracije i autentične ženske energije. Prekrasno iskustvo koje motivira, smiruje i obogaćuje – nešto što rado preporučujem svakome.“

— Jadranka Prnjak

„‘Pomalo, ali sa svrhom’ divno je predavanje koje odmah podigne raspoloženje. Pozitivna, smirujuća energija u užurbanom vremenu donosi osjećaj zadovoljstva.“

— Jasna Bućan Cvitanić

„Predivno iskustvo… osvijestila sam moć svakodnevnog stresa i naučila kako ga svladavati. Dobila sam izvrsne preporuke za suplemente. Divno druženje, dijeljenje iskustava i osjećaj zajedništva.“

— Marina Mikelić

Ovi komentari najbolje opisuju ono što su organizatorice željele postići — prostor u kojem se žene mogu opustiti, naučiti nešto novo i osjetiti da pripadaju.

Stručnost koja ulijeva povjerenje: Darija Šurić

Prvi dio programa vodila je mag. pharm. Daria Šurić, vlasnica savjetovališta Darmell, stručnjakinja s više od 20 godina iskustva u razvoju dodataka prehrani, specijalizirana za fitofarmaciju i dijetoterapiju.

Sudionice su njezin nastup opisale kao topao, jasan i izrazito koristan:

„Mag. farmacije Daria Šurić ostavila je snažan dojam svojim toplim, jasnim i korisnim savjetima o upravljanju stresom, posebno naglašavajući važnost zdravlja žena u menopauzi. Govorila je o kvalitetnim, prirodnim proizvodima koji podržavaju žensko tijelo u njegovim promjenama, a njezina 20-godišnja posvećenost zdravlja i edukaciji vidljiva je u svakom trenutku. Stručna, pristupačna i iskreno posvećena – Daria jednostavno ulijeva povjerenje.“

Njezin pristup polazi od jednostavne, ali moćne ideje:

zdravlje nije samo odsustvo bolesti — zdravlje je energija, mir i zadovoljstvo.

Kroz svoj rad u savjetovalištu Darmell, Daria ženama nudi:

edukacije uživo i online (menopauza, san, probava, jetra, imunitet)

dvotjedni newsletter s praktičnim savjetima

individualno farmaceutsko savjetovanje i personalizirane preporuke

Za sve žene koje žele napraviti prvi korak prema boljem balansu:

👉 https://www.darmell-savjetovaliste.com/

Stvaralačka energija i ljepota rituala: Jelena Bikić i Illirica

Drugi dio susreta vodila je Jelena Bikić, mag. hist. art., kreatorica prirodne kozmetike Illirica, unijevši u događaj svoj prepoznatljiv umjetnički i poduzetnički duh.

Sudionice su njezin doprinos opisale ovako:

„Jelena Bikić, magistra povijesti umjetnosti, djevojka s nevjerojatno puno pozitivne energije i velikim srcem, unijela je u događaj poseban umjetnički i poduzetnički duh. Njezina želja da svijetu daruje nešto lijepo i korisno osjeti se u svakom njenom projektu. Kreme koje stvara izrađene su s tolikom ljubavlju i pažnjom da djeluju gotovo iscjeljujuće – kao mali rituali koji njeguju i tijelo i dušu.“

Illirica je brend inspiriran Mediteranom, ženskom snagom i idejom da ljepota nije žurba nego ritual. U ponudi se izdvajaju tri proizvoda:

Hidratantna krema – svakodnevna, lagana i umirujuća njega

– svakodnevna, lagana i umirujuća njega Enzimska krema – za obnovljenu teksturu kože i prirodan sjaj

– za obnovljenu teksturu kože i prirodan sjaj Uljni serum s vitaminom C– intenzivna blistavost i hranjivost

Za one koji žele uroniti još dublje u Illirica rituale, dostupne su i pažljivo osmišljene poklon kutije — mali rituali u kutiji, prožete mirisima Mediterana i duhom zemlje.

👉 www.illiirca.com

Zašto ovaj događaj ostavlja trag

Iako su u publici bile žene svih generacija, brojne poslovne žene i kreativke istaknule su koliko su im koristili:

praktični alati za upravljanje stresom

smjernice kako raditi iz svrhe, a ne iz iscrpljenosti

osjećaj autentične zajednice

inspiracija za život, rad i unutarnju ravnotežu

'Pomalo, ali sa svrhom' tako je postao više od predavanja — postao je doživljaj koji je spojio znanje, žensku snagu, inspiraciju i iskreno zajedništvo.

„Darijini praktični savjeti iz fitofarmacije i Jelenina zarazna energija savršen su putokaz da stisnemo pauzu i budemo zadovoljni upravo u trenutku u kojem jesmo.“