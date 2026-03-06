Poljud je rasprodan za derbi Hajduka i Dinama

Sve ulaznice koje su se našle u prodaji za derbi Hajduk - Dinamo su rasprodane, poručili su iz HNK Hajduk.

"Sjever ✅️ Jug ✅️ Istok ✅️ Zapad ✅

Sve ulaznice za derbi su rasprodane.

Sa šalom u rukama i s pjesmom na usnama - vidimo se u nedilju na Poljudu!" poručili su putem Facebooka.

Kapacitet Poljuda je 33.987, a u prodaji bude oko 13.000 ulaznica jer Hajduk ima oko 19.000 sezonskih pretplatnika koji su još u lipnju i srpnju kupnjom pretplata osigurali svoje mjesto na svim utakmicama SuperSport HNL-a i Kupa. Tome treba dodati i oko 1700 ulaznica namijenjenih za navijače Dinama.

Nadamo se da ste uspjeli osigurati svoje mjesto na tribinama!