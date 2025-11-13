Poljski predsjednik pokreće postupak zabrane Komunističke stranke Poljske

Poljski predsjednik Karol Nawrocki podnio je Ustavnom sudu prijedlog za zabranu djelovanja Komunističke stranke Poljske (KPP), registrirane 2002. godine, tvrdeći da stranka načelno krši ustavni poredak zemlje.

Optužbe za “totalitarne metode” i poticanje nasilja

U obrazloženju prijedloga navodi se kako ciljevi i djelovanje KPP-a “sadrže elemente totalitarnih metoda i praksi komunizma” te da pretpostavljaju “uporabu nasilja za preuzimanje vlasti i utjecaj na državnu politiku”. Nawrocki tvrdi da stranka time izravno krši temeljna načela demokratskog poretka definiranog poljskim ustavom.

Sličan pokušaj i 2020., ali nikada nije dovršen

Ovo nije prvi put da se pred Ustavnim sudom pokušava zabraniti KPP.



Godine 2020. tadašnji ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro podnio je gotovo identičan zahtjev, no postupak nikada nije zaključen. Rasprava zakazana za listopad ove godine prekinuta je na neodređeno vrijeme zbog Ziobrove nedolaznosti.

Ziobro se trenutačno nalazi u Mađarskoj te je pod istragom poljskog tužiteljstva zbog 26 kaznenih djela, među kojima je i vođenje organizirane kriminalne skupine.

KPP: “Optužbe su neutemeljene i temelje se na povijesnim interpretacijama”

Na ranije optužbe KPP je odgovorio da su “nepravedne” i da se temelje isključivo na povijesnim usporedbama koje aktualnoj stranci pripisuju odgovornost za postupke bivšeg režima.

“Cjelokupna argumentacija odnosi se samo na povijesne okolnosti i pokušaje da se današnji KPP okrivi za sve pogreške prijašnjeg sustava, koji nije bio komunizam nego pokušaj uvođenja socijalizma, čiji su pozitivni aspekti bile društvene reforme”, poručili su tada iz stranke.

Moguća brza zabrana

Prema poljskom Zakonu o političkim strankama, ako Ustavni sud ustanovi da ciljevi ili djelovanje stranke nisu u skladu s ustavom, sud istog trenutka donosi odluku o brisanju te stranke iz registra.

Time bi KPP mogao postati prvi politički subjekt u suvremenoj Poljskoj zabranjen zbog ideoloških i programskih razloga.