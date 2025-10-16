Poljski donator darovao papi Lavu čistokrvnog arapskog konja

Drugi donatori već su papi darovali bijeli motocikl i električni automobil. Sada je papa Lav XIV. dobio bijelog konja na dar.

Protona, čistokrvnog arapskog konja, pao je papi u srijedu na dar Andrzej Michalski, vlasnik i osnivač ergele Michalski u Kołobrzeg-Budzistowu u Poljskoj.

"Kad sam vidio fotografije budućeg pape na konju u Peruu, sinula mi je ideja da mu želim darovati prekrasnog arapskog konja - onog koji bi bio dostojan njega, i bijelog, jer bijela boja prirodno odgovara papinoj bijeloj sutani", rekao je g. Michalski za Vatican News.

Objasnio je da je ova gesta njegov način izražavanja zahvalnosti i odgovora na Papin apel za jačanje ljubavi kroz konkretna djela.

Protonov otac došao je iz Sjedinjenih Država, a majka mu je kupljena od princeze u Jordanu. Konj je rođen u Janówu Podlaskom, a gospodin Michalski ga je kupio kao mladog ždrijebca i odgojio ga na vlastitoj ergeli.

"Konj se prekrasno kreće i iznimno je lijep", primijetio je uzgajivač.

Radostan susret

Poklon je uručen Papi neposredno prije opće audijencije u srijedu. „Papa je bio jako sretan; zajedno smo vodili konja. Bio je oduševljen, a i mi smo bili presretni“, ispričao je gospodin Michalski.

Tijekom susreta pročitano je i pismo u kojem je vlasnik opisao aktivnosti svoje ergele i zatražio blagoslov povodom nadolazeće 30. obljetnice sljedeće godine.

Gesta inspirirana Papinim riječima

U svom pismu Svetom Ocu, g. Michalski osvrnuo se na Papinu najnoviju apostolsku pobudnicu Dilexi te, citirajući:

"Našu ljubav i naša najdublja uvjerenja treba neprestano njegovati, a to činimo kroz naša konkretna djela. Ostanak u području ideja i teorija, a istovremeno im ne dati izraz kroz česta i praktična djela ljubavi, na kraju će uzrokovati da čak i naše najdraže nade i težnje oslabe i izblijede."

U svom pismu, g. Michalski je napisao: "Ispunjavajući ovaj apel, želio bih zamoliti da moja gesta doprinese ostvarenju misija koje Vaša Svetost poduzima za današnji svijet i za Crkvu, u skladu s vašom karizmom i odgovornošću."

Konji, hipoterapija i pomoć onima kojima je potrebna

Ergela Michalski nije samo mjesto za uzgoj konja, trening i natjecanja - ona također vodi centar za hipoterapiju, oblik terapije koji koristi ritmičko kretanje konja za aktiviranje senzornih, neuromotornih i kognitivnih sustava.

"Kada sam radila s osobama s invaliditetom, seanse hipoterapije održavale su se u jahačkom centru Andrzeja Michalskog. Ova terapija je pravi blagoslov, posebno za djecu s tjelesnim invaliditetom", rekla je Anna Mieczkowska, gradonačelnica Kołobrzega, koja je također došla u Vatikan.

"Naš centar organizira velika konjička natjecanja i hipoterapiju za osobe s invaliditetom; seanse održavamo dva ili tri puta tjedno. Sada se pripremamo organizirati malo poljsko prvenstvo sljedeći mjesec - za djecu s invaliditetom koja jašu drvene konje", dodao je g. Michalski.