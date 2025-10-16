Close Menu

Poljski donator darovao papi Lavu čistokrvnog arapskog konja

Poljak je donirao čistokrvnog arapskog konja papi Lavu XIV. uoči tjedne opće audijencije, rekavši da ga je inspirirala fotografija augustinskog pape na konju u Peruu

Drugi donatori već su papi darovali bijeli motocikl i električni automobil. Sada je papa Lav XIV. dobio bijelog konja na dar.

Protona, čistokrvnog arapskog konja, pao je papi u srijedu na dar Andrzej Michalski, vlasnik i osnivač ergele Michalski u Kołobrzeg-Budzistowu u Poljskoj.

"Kad sam vidio fotografije budućeg pape na konju u Peruu, sinula mi je ideja da mu želim darovati prekrasnog arapskog konja - onog koji bi bio dostojan njega, i bijelog, jer bijela boja prirodno odgovara papinoj bijeloj sutani", rekao je g. Michalski za Vatican News.

Objasnio je da je ova gesta njegov način izražavanja zahvalnosti i odgovora na Papin apel za jačanje ljubavi kroz konkretna djela.

Protonov otac došao je iz Sjedinjenih Država, a majka mu je kupljena od princeze u Jordanu. Konj je rođen u Janówu Podlaskom, a gospodin Michalski ga je kupio kao mladog ždrijebca i odgojio ga na vlastitoj ergeli.

"Konj se prekrasno kreće i iznimno je lijep", primijetio je uzgajivač.

Radostan susret

Poklon je uručen Papi neposredno prije opće audijencije u srijedu. „Papa je bio jako sretan; zajedno smo vodili konja. Bio je oduševljen, a i mi smo bili presretni“, ispričao je gospodin Michalski.

Tijekom susreta pročitano je i pismo u kojem je vlasnik opisao aktivnosti svoje ergele i zatražio blagoslov povodom nadolazeće 30. obljetnice sljedeće godine.

Gesta inspirirana Papinim riječima

U svom pismu Svetom Ocu, g. Michalski osvrnuo se na Papinu najnoviju apostolsku pobudnicu Dilexi te, citirajući:

"Našu ljubav i naša najdublja uvjerenja treba neprestano njegovati, a to činimo kroz naša konkretna djela. Ostanak u području ideja i teorija, a istovremeno im ne dati izraz kroz česta i praktična djela ljubavi, na kraju će uzrokovati da čak i naše najdraže nade i težnje oslabe i izblijede."

U svom pismu, g. Michalski je napisao: "Ispunjavajući ovaj apel, želio bih zamoliti da moja gesta doprinese ostvarenju misija koje Vaša Svetost poduzima za današnji svijet i za Crkvu, u skladu s vašom karizmom i odgovornošću."

Konji, hipoterapija i pomoć onima kojima je potrebna

Ergela Michalski nije samo mjesto za uzgoj konja, trening i natjecanja - ona također vodi centar za hipoterapiju, oblik terapije koji koristi ritmičko kretanje konja za aktiviranje senzornih, neuromotornih i kognitivnih sustava.

"Kada sam radila s osobama s invaliditetom, seanse hipoterapije održavale su se u jahačkom centru Andrzeja Michalskog. Ova terapija je pravi blagoslov, posebno za djecu s tjelesnim invaliditetom", rekla je Anna Mieczkowska, gradonačelnica Kołobrzega, koja je također došla u Vatikan.

"Naš centar organizira velika konjička natjecanja i hipoterapiju za osobe s invaliditetom; seanse održavamo dva ili tri puta tjedno. Sada se pripremamo organizirati malo poljsko prvenstvo sljedeći mjesec - za djecu s invaliditetom koja jašu drvene konje", dodao je g. Michalski.

