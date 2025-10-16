Poljski donator darovao papi Lavu čistokrvnog arapskog konja

Drugi donatori već su papi darovali bijeli motocikl i električni automobil. Sada je papa Lav XIV. dobio bijelog konja na dar.
Protona, čistokrvnog arapskog konja, pao je papi u srijedu na dar Andrzej Michalski, vlasnik i osnivač ergele Michalski u Kołobrzeg-Budzistowu u Poljskoj.
"Kad sam vidio fotografije budućeg pape na konju u Peruu, sinula mi je ideja da mu želim darovati prekrasnog arapskog konja - onog koji bi bio dostojan njega, i bijelog, jer bijela boja prirodno odgovara papinoj bijeloj sutani", rekao je g. Michalski za Vatican News.
Objasnio je da je ova gesta njegov način izražavanja zahvalnosti i odgovora na Papin apel za jačanje ljubavi kroz konkretna djela.
Protonov otac došao je iz Sjedinjenih Država, a majka mu je kupljena od princeze u Jordanu. Konj je rođen u Janówu Podlaskom, a gospodin Michalski ga je kupio kao mladog ždrijebca i odgojio ga na vlastitoj ergeli.
"Konj se prekrasno kreće i iznimno je lijep", primijetio je uzgajivač.
Radostan susret
Poklon je uručen Papi neposredno prije opće audijencije u srijedu. „Papa je bio jako sretan; zajedno smo vodili konja. Bio je oduševljen, a i mi smo bili presretni“, ispričao je gospodin Michalski.
Tijekom susreta pročitano je i pismo u kojem je vlasnik opisao aktivnosti svoje ergele i zatražio blagoslov povodom nadolazeće 30. obljetnice sljedeće godine.
Gesta inspirirana Papinim riječima
U svom pismu Svetom Ocu, g. Michalski osvrnuo se na Papinu najnoviju apostolsku pobudnicu Dilexi te, citirajući:
"Našu ljubav i naša najdublja uvjerenja treba neprestano njegovati, a to činimo kroz naša konkretna djela. Ostanak u području ideja i teorija, a istovremeno im ne dati izraz kroz česta i praktična djela ljubavi, na kraju će uzrokovati da čak i naše najdraže nade i težnje oslabe i izblijede."
U svom pismu, g. Michalski je napisao: "Ispunjavajući ovaj apel, želio bih zamoliti da moja gesta doprinese ostvarenju misija koje Vaša Svetost poduzima za današnji svijet i za Crkvu, u skladu s vašom karizmom i odgovornošću."
Konji, hipoterapija i pomoć onima kojima je potrebna
Ergela Michalski nije samo mjesto za uzgoj konja, trening i natjecanja - ona također vodi centar za hipoterapiju, oblik terapije koji koristi ritmičko kretanje konja za aktiviranje senzornih, neuromotornih i kognitivnih sustava.
"Kada sam radila s osobama s invaliditetom, seanse hipoterapije održavale su se u jahačkom centru Andrzeja Michalskog. Ova terapija je pravi blagoslov, posebno za djecu s tjelesnim invaliditetom", rekla je Anna Mieczkowska, gradonačelnica Kołobrzega, koja je također došla u Vatikan.
"Naš centar organizira velika konjička natjecanja i hipoterapiju za osobe s invaliditetom; seanse održavamo dva ili tri puta tjedno. Sada se pripremamo organizirati malo poljsko prvenstvo sljedeći mjesec - za djecu s invaliditetom koja jašu drvene konje", dodao je g. Michalski.