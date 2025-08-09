Poljacima koji žele na odmor u Hrvatsku stiglo upozorenje iz njihove ambasade u Zagrebu

Povećava se broj poljskih turista u Hrvatskoj koji su postali žrtve lažno oglašenih smještaja, pa je poljsko veleposlanstvo u Zagrebu izdalo upozorenje za svoje za građane svoje zemlje.

"Ljetna sezona je u punom jeku. Možete računati na uobičajeno lijepo vrijeme u Hrvatskoj, a upravo zato mnogi od vas odlučuju se na last minute putovanja. Užurbana potraga za smještajem često spusti vašu gardu i lako vas može namamiti privlačna, naizgled idealna ponuda za odmor.

Nažalost, u takvim okolnostima često možete postati žrtva prijevare, piše Dnevnik.hr.

Ako vam se to već dogodilo, svakako prijavite slučaj policiji.

Ako ste još u fazi odabira mjesta za svoj ljetni odmor, podsjećamo vas na nekoliko vrijednih savjeta:

Provjerite objekt, lokaciju, način plaćanja, vlasnika i recenzije prije rezervacije;

Rezervirajte preko službenih platformi i pazite na stranicu na kojoj vršite plaćanje;

Uvijek možete zatražiti dodatne fotografije ili virtualni obilazak apartmana.

Također obratite pozornost na:

Zavaravajuće opise smještaja – ako zvuči predobro da bi bilo istinito, preskočite oglas!

Fantastičnu kvalitetu fotografija – je li vlasnik angažirao profesionalnog fotografa ili možda skinuo fotografije s interneta? Ako vam se čini sumnjivo, koristite Google pretragu prema slici;

Više sličnih oglasa s različitim cijenama – može doći do “overbookinga” kada se više gostiju prijavi za isti smještaj, a vlasnik ga iznajmi onome tko ponudi najviše novca;

Phishing prijevare u kojima se napadač lažno predstavlja kao poznata platforma za rezervacije – uvijek provjerite poveznicu na kojoj unosite povjerljive podatke i e-mail adresu s koje ste primili poruku;

Uvijek čitajte recenzije ispod ponuda – pazite i na one koje bi mogle biti lažne. Često prevaranti sami sebi pišu recenzije s drugih profila kako bi povećali ocjenu. Provjerite izvor recenzija ako vam djeluju sumnjivo;

Plaćanje izvan platforme – ako vas “vlasnik” traži da platite smještaj preko druge poveznice ili aplikacije – vjerojatno je riječ o prijevari;

Privlačnu cijenu – dvaput razmislite prije nego rezervirate luksuzni apartman po nevjerojatno niskoj cijeni;

Dodatne troškove za štetu nakon odjave – zlonamjerni iznajmljivač može od vas tražiti dodatnu uplatu (ako niste platili polog) za štetu koju niste počinili. Savjetujemo da prilikom prijave i odjave fotografirate ili snimite apartman", napisali su na Facebook stranici veleposlanstva Poljske.