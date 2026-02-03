Politički analitičar: "Recimo da je Plenković dobio rundu, ali meč će dobiti Tomašević"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić potvrdio je da je njegova stranka zamrznula pregovore s HDZ-om o izboru troje sudaca Ustavnog suda koji trebaju popuniti mjesta upražnjena prošle godine.

Do zastoja je došlo nakon što su premijer Andrej Plenković i Vlada preuzeli organizaciju dočeka rukometaša uz nastup Marka Perkovića Thompsona, čemu se protivila zagrebačka gradska vlast.

"Hajdaš Dončić je reterirao. Neće to dugo trajati"

Iako je SDP isprva objavio da "prekida sve pregovore" s onima koji krše Ustav, Hajdaš Dončić je danas na N1 televiziji ublažio stav.

"Malo su na ledu neko vrijeme, to je odgojno-obrazovna mjera jer vidimo da krše Ustav. Nisam zatvorio vrata razgovorima s HDZ-om, samo su trenutno suspendirani zbog ponašanja", izjavio je Hajdaš Dončić.

Politički analitičar Jaroslav Pecnik smatra da takve pedagoške mjere ne mogu utjecati na HDZ.

"Hajdaš Dončić je očito shvatio da se zaletio pa je već idući dan reterirao. SDP ne može prekinuti pregovore s HDZ-om, a ni dugo ih držati zamrznutima jer će se pojaviti još nešto oko čega će morati pregovarati i dogovarati se. Neke stvari za koje mi možda i ne znamo rješavat će se u nekom paketu. Stoga mislim da je ovo SDP-ovo 'zamrzavanje' pregovora privremena pedagoška mjera i da će pregovori ubrzo opet biti pokrenuti", ocijenio je Pecnik u komentaru za N1 televiziju.

"Plenković se nema kamo više širiti osim udesno"

Šef SDP-a je u gostovanju na N1 optužio premijera Plenkovića da se "slizao s krajnjom desnicom" i da "izigrava radikalnog desničara". Pecnik se slaže s tom ocjenom.

"Svaki javni nastup je i parada jakih riječi, ali Hajdaš Dončić u biti ne griješi kada kaže da Plenković glumi desničara. On je lišen svake ideologije i morala i spreman je ostvariti ciljeve po svaku cijenu. A u politici kad zaplivate previše udesno, a on je to očigledno učinio, svaki povratak je vrlo težak", kazao je Pecnik.

Analitičar procjenjuje da će Plenković na idućim izborima pokušati okupiti cijelu desnicu oko HDZ-a. "Nema se kamo više širiti osim na desno i mislim da će to biti sadržaj njegovog djelovanja u iduće dvije i pol godine do parlamentarnih izbora. U tom smislu, Hajdaš Dončić je u pravu", dodao je.

"Plenković je dobio rundu, a Tomašević dobiva meč"

U sukobu oko dočeka rukometaša, prema Pecnikovom mišljenju, politički su profitirali i Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Trenutni pobjednik je Plenković jer se pokazao kao lider koji povlači potez kada drugi neće. Na stranu to što je manipulirao činjenicama, ali je kroz tu manipulaciju nametnuo sebe kao onoga koji je omogućio da Hrvatska dostojanstveno proslavi uspjeh naših sportaša, a što po njemu 'anacionalna i rigidna ljevica' nije željela", objasnio je Pecnik.

S druge strane, smatra da će se dobitak za Tomaševića vidjeti kasnije. "Recimo da je Plenković dobio rundu, ali meč će dobiti Tomašević jer je pokazao da poštuje Ustav i zakone. Ako na tome bude stalno inzistirao, a mislim da hoće, dugoročno će dobiti."

Pecnik procjenjuje da su u ovoj situaciji najviše izgubili SDP i Hajdaš Dončić, jer su Možemo i Tomašević vjerojatno privukli dio birača nezadovoljnih SDP-om. Ipak, ističe i pozitivne pomake u SDP-u.

"SDP je na svojoj konvenciji prošloga vikenda iznio niz značajnih ideja i prijedloga te pokazao da se polako vraća socijaldemokraciji. Da samoga sebe demantiram jer sam tvrdio kako on nije sposoban za to, Dončić je ipak pokazao da može ići tim putem. Pitanje je samo koliko će izdržati", zaključio je Pecnik.