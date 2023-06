Policijski šef o nesreći u Buzinu: "Dobivamo stotine prijava. Ne možemo biti svugdje"

Gosti emisije U mreži Prvog bili su voditelj službe Prometne policije Josip Mataja, sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec i predsjednik organizacijskog odbora WRC Rallyja Danijel Šaškin. Komentirali su prometnu nesreću na parkiralištu u Buzinu u kojoj su ozlijeđena tri pješaka i dvije osobe koje su bile u automobilu. Predložili su neke preventivne, edukacijske i represivne mjere.

Mataja je otkrio određene detalje istrage. "Slučaj vodi državno odvjetništvo. U ovom trenutku ne mogu ulaziti u detalje. Definitivno se poduzelo sve što se trebalo poduzeti. Postupak je u tijeku", kazao je. Osvrnuo se na suvozača, istaknuvši kako će se u slučaju dodatnog vještačenja koristiti crna kutija.

"Mi ga u ovom trenutku ne dovodimo u nikakvu vezu s uzrokom prometne nesreće... Gledajte, vozilo je oduzeto, kod nas i u slučaju dodatnih vještačenja, to će se napraviti", nastavio je. Ponovio je kako vozač nije bio pod utjecajem droga ili alkohola.

"Je, to je napravljeno, čekaju se rezultati. Dakle, ono što je na licu mjesta napravljeno je preliminarno testiranje na alkohol i drogu", naglasio je. Tvrdi kako policija dobiva stotine prijava tijekom vikenda i da ne može biti na svakom mjestu.

"Gledajte, moramo znati da policija ima jako puno posla. Prosječno, dnevno, za dane vikenda, PU Zagrebačka ima preko tristo raznih dojava. Ne možemo biti svugdje u svakom trenutku. Što se tiče PU Zagrebačke, u prošloj, a i ovoj godini imali smo deset zasebnih akcija, svjesni, da tu može doći do problema. Poduzimamo maksimalno ono što možemo", poručio je.

Husinec je također stao u obranu policije. "Policija stvarno poduzima puno. Ne može policajac biti na svakom koraku na svakom kutu. To je toliko automobila, pogotovo u Zagrebu. Svaki klub nekih ljubitelja automobila ima svoje susrete. I većinom ti susreti u 95% posto slučajeva proteknu mirno. Ljudi se sastanu, ne rade probleme. Kada se problemi krenu događati, onda je kasno", rekao je.

Šaškin je isto odbacio tezu da postoji odgovornost policije. "Stao bih u obranu policije. Na žalost ovoga će uvijek biti", predviđa Šaškin. Husinec je komentirao kako je moguće da vozač nije operativno zanimljiv, s obzirom da je već bio kažnjavan.

"Gledajte, u Hrvatskoj ima toliko takvih da nisu operativno zanimljivi. Operativno zanimljiv je netko tko je recidivist", naveo je. Progovorio je i o mogućem trajanju sudskog postupka.

"To sve zavisi o taktici odvjetnika. To su vrhunski odvjetnici koji će vidjeti koja će biti taktika. Postoje dvije osnovne taktike. Snimke postoje ali sud je sud. Može se ići na priznanje i nekakvo sažaljenje jer ima bolesnoga oca. Ili će se ići na kompletnu konfrontaciju i braniti se aktivnom obranom. U tom slučaju, sudu će trebati preko 5 godina", najavio je.

"Promjene nisu moguće bez edukacije"

Pokušao je objasniti zbog čega su mladi sve skloniji ovakvom ponašanju. "Gledajte, mi imamo jedan sloj ljudi koji su problematični. Oni se dokazuju na ovakve načine. A dokazuju se zato jer imaju gledatelje. Interesantno je da su se tamo u 10 navečer pojavljivali ljudi sa strane koji dolaze to gledati. Dok god takvi ljudi imaju gledatelje, njih to interesira, oni se dokazuju i pokazuju", istaknuo je.

Smatra kako se ovakve nesreće često događaju zbog potrebe za isticanjem hrabrosti i moći. "Taj dečko je bio u skupom automobilu, sada je morao i dokazati još dvije stvari. Morao je dokazati da zna voziti, što mu je pošlo po krivom. Morao je dokazati da je on hrabar i moćan, jer samim time što on isključuje ESP i drifta, on pokazuje da se ne boji policije i da mu ne može nitko ništa", uvjeren je Husinec.

Mataja smatra kako promjene nisu moguće bez edukacije, ali je ipak ponovio kako su represivne mjere važne. "Ne ide bez edukacije, represivne i preventive, međutim imate vozača koje ćete educirati, a on će se ponašati kako hoće. Treba postojati represija, mi smo zakonskim odredbama iz 2019. poprilično podigli kazne za one najteže prekršaje. Sama represija kao represija neće riješiti problem", siguran je.

"Ne treba toliko prozivati policiju"

Šaškin je predložio zajedničku akciju policije, karting klubova i HAK-a kao potencijalno rješenje za ovakve probleme. "Smatram da rješenje edukacija. Uputiti mlade ljude s viškom adrenalina u autoklubove, da se bave autoutrkama. Tu će naučiti što sve mogu prouzročiti svojim nemarom i pretjerivanjem. Imate super rješenja u Njemačkoj, gdje mladi vozači ne mogu voziti jake automobile do 21. ili 23. godine. Treba kopirati ono što je dobro vani", tvrdi.

"Imamo nekoliko ideja zajedno s HAK-om i Karting savezom nekoliko ideja. Mladi već od 4-8 godina mogu probati karting i utrke. Vjerujem da bi trebalo gledati u tom smjeru i ne toliko prozivati policiju. Uz jednu pametnu i dugogodišnju edukaciju mogle bi se na minimum smanjiti ovakve situacije. Ne bih krivio mlade, koliko bih zagovarao edukaciju i suradnju s HAK-om i Karting savezom", zaključio je.